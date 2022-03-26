به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز (شنبه) در اولین جلسه برنامه‌ریزی تحقق شعار سال گفت: انتخاب شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب راه نجات اقتصاد کشور است و جهت گیری اقتصادی یک سال آینده کشور را مشخص می‌کند.

وی در خصوص تولید دانش‌بنیان، تسلط و اشراف علمی وزرای کابینه دولت سیزدهم بر مسائل مهم به ویژه بخش اقتصادی را از امتیازات مهم برای تحقق عملی شعار امسال برشمرد و افزود: این مزیت مهم به دولت کمک می‌کند تا پس از تشخیص مسائل، راهکارهای اساسی، عملیاتی و واقع‌بینانه برای تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در کشور ارائه شود.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تنها در حد شعار و اقدامات تبلیغاتی نخواهد بود بلکه تمام امکانات، ظرفیت‌ها و تلاش اعضای دولت سیزدهم برای تحقق این شعار به کار گرفته می‌شود.

مخبر با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه دو برابری شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در این زمینه افزود: تنها راه رسیدن به این هدف‌گذاری این است که تمام وزرای دولت و همچنین ارکان مختلف دستگاه‌های دولتی به میدان بیایند تا منویات رهبر معظم انقلاب که در بحث نامگذاری سال یک هدف کمی را بیان کرده‌اند در سال جاری اجرایی شود.

وی همچنین در تشریح خصوصیات و ملزومات اقتصاد و تولید دانش‌بنیان با اشاره به اهمیت جلوگیری از واردات تاکید کرد: در تولید دانش‌بنیان باید کشور را از واردات محصولات و فناوری‌های راهبردی بی‌نیاز کنیم و پس از بررسی‌های دقیق نیاز اساسی کشور در زمینه واردات شناسایی و بر تولید دانش‌بنیان آن محصول و یا فناوری تمرکز شود تا کشور دچار چالش‌هایی همانند آنچه در گذشته رخ داد، نشود.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: اولویت اول در تولید دانش‌بنیان و جلوگیری از واردات باید تمرکز بر روی فناوری مورد نیاز کشور باشد.

مخبر تولید و صادرات اقتدار محور با تکیه بر ظرفیت بالای نیروی انسانی و استعداد جوانان تحصیل‌کرده ایرانی را از دیگر خصوصیات و ملزومات یک تولید دانش‌بنیان دانست و گفت: باید تولیدات دانش‌بنیان کشور به سمت بازاریابی و بازارسازی در منطقه و سطح بین‌المللی باشد تا درآمدزایی از تولید دانش‌بنیان بر محور افزایش صادرات قرار گیرد و در صادرات نیز به این سمت حرکت کنیم که کشورهای هدف صادراتی نیازمند فناوری به روز و محصول با کیفیت و رقابتی ایرانی باشند.

وی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواست تا در پایان نامه‌های مقاطع تحصیلی تکمیلی و به‌ویژه مقطع دکتری نیازها و جهت‌گیری‌های تولیدی و اقتصادی کشور برای دانشجویان و اساتید دانشگاهی مشخص شود و براساس اولویت‌های مورد نیاز کشور تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشجویی تهیه شود.

معاون اول رئیس‌جمهور توجه به صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و تخصیص اعتبارات لازم برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی دیگر از ملزومات اساسی تولید دانش‌بنیان و تحقق شعار سال عنوان و تاکید کرد: دولت هیچگونه مشکلی برای راه‌اندازی صندوق‌ها در وزارتخانه‌های مختلف برای تولید دانش‌بنیان ندارد و باید ظرف هفته‌های آتی و شناسایی نیازمندی‌های هر وزارتخانه با کمک سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم به دستگاه‌ها تخصیص یابد.

مخبر با تاکید بر اینکه تقید و توجه به اجرایی شدن دستورات و منویات مقام معظم رهبری از ویژگی‌های بارز دولت سیزدهم است، تصریح کرد: روند نامگذاری هر سال توسط رهبر معظم انقلاب با یک فرایند کارشناسی و مبتنی بر نیازهای کشور است و اگر این هدفگذاری اقتصادی کشور که در ابتدای هر سال توسط مقام معظم رهبری مشخص می‌شود، اجرایی و عملیاتی می‌شد، هیچگاه کشور دچار مشکلات اساسی از جمله نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی نمی‌شد.

وی تحقق عملی شعار سال قبل را یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم پس از آغاز به کار دانست و گفت: در این زمینه توانستیم با افزایش فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن، افزایش کالاهای اساسی کشور، آزادسازی پول‌های مسدود شده در سایر کشورها و همچنین واکسیناسیون گسترده در راستای عملی سازی شعار سال گذشته حرکت کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزارتخانه‌های مختلف خواست تا با همکاری و هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ظرف دو هفته برنامه‌های تولید دانش‌بنیان وزارتخانه‌های متبوع در حوزه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی را تهیه و ابلاغ کنند.

در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات وفناوری، نفت، صمت، نیرو، کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری حضور داشتند، دکتر ستاری با اشاره به ابلاغ قانون جهش تولید و تشکیل شورای فناوری و تولید دانش‌بنیان در هفته‌های آتی با حضور وزرای مربوطه و همچنین چهار نفر از نمایندگان مجلس، گفت: با تشکیل این شورا و پیگیری‌های لازم، وزارتخانه‌های مختلف باید هر چه سریع‌تر آئین‌نامه‌های ضروری در زمینه تولید دانش‌بنیان را به هیأت دولت تقدیم کنند تا یک داشبورد مدیریتی برای هر وزارتخانه و بصورت برخط در اختیار قرار گیرد.

همچنین وزرای مختلف بصورت جداگانه ضمن تشریح اقدامات وفعالیت‌های وزارتخانه‌های خود در خصوص تبیین و برنامه‌ریزی جامع و عملیاتی برای تحقق شعار سال و همچنین تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در این زمینه، نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه‌های توجه به فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از پتانسیل مردم، بهره‌گیری از استانداران و صندوق‌های پژوهش و فناوری در استان‌ها، اختصاص اعتبارات لازم، تولید محصول دانش‌بنیان و با قابلیت صادرات، تولید محصول فناورانه برای قطع واردات به کشور، بازارسازی برای تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید محصولات با کیفیت بالا و رقابتی درسطح جهانی، توجه بیش از پیش بخش صنعت کشاورزی و معدن برای حضور گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان در این بخش‌ها، جلوگیری از خروج نیروی تحصیل کرده انسانی و توجه به بخش‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خصوصی مطرح کردند.