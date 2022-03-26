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۶ فروردین ۱۴۰۱، ۲۰:۰۶

پس از سفر به لهستان؛

بایدن: از پایبندی به منشور ناتو و حفظ امنیت اروپا کوتاه نمی‌آییم

بایدن: از پایبندی به منشور ناتو و حفظ امنیت اروپا کوتاه نمی‌آییم

رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه پوتین در ایجاد اختلاف بین شرق و غرب اروپا شکست خورد، گفت پایبندی واشنگتن به منشور ناتو و تأمین امنیت اروپا، مقدس و کوتاه آمدن از آن غیر ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از سفر به ورشو پایتخت لهستان و دیدار با وزیران خارجه و دفاع اوکراین که با حضور همتایان آمریکایی آنها و «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزار شد، گفت: ثبات اروپا برای آمریکا حائز اهمیت است و امکان ندارد اجازه دهیم امنیت اروپا مختل شود.

بایدن ادامه داد: ناتو کاملاً متحد است و هیچ تفاوتی در دیدگاه‌های اعضای آن وجود ندارد. تلاش‌های پوتین برای ایجاد فاصله بین شرق و غرب اروپا شکست خورده است.

وی افزود: آمریکا باید با میزبانی از حدود ۱۰۰ هزار پناهجوی اوکراینی به نقش خود در قبال بحران انسانی در این کشور عمل کند.

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: پایبندی ما به منشور ناتو و تأمین امنیت کشورهای اروپایی مقدس است و امکان ندارد از آن کوتاه بیاییم.

کد مطلب 5454114

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