بایدن: از پایبندی به منشور ناتو و حفظ امنیت اروپا کوتاه نمی آییم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از سفر به ورشو پایتخت لهستان و دیدار با وزیران خارجه و دفاع اوکراین که با حضور همتایان آمریکایی آنها و «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزار شد، گفت: ثبات اروپا برای آمریکا حائز اهمیت است و امکان ندارد اجازه دهیم امنیت اروپا مختل شود.

بایدن ادامه داد: ناتو کاملاً متحد است و هیچ تفاوتی در دیدگاه‌های اعضای آن وجود ندارد. تلاش‌های پوتین برای ایجاد فاصله بین شرق و غرب اروپا شکست خورده است.

وی افزود: آمریکا باید با میزبانی از حدود ۱۰۰ هزار پناهجوی اوکراینی به نقش خود در قبال بحران انسانی در این کشور عمل کند.

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: پایبندی ما به منشور ناتو و تأمین امنیت کشورهای اروپایی مقدس است و امکان ندارد از آن کوتاه بیاییم.