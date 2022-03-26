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۶ فروردین ۱۴۰۱، ۱۹:۴۶

امروز برگزار شد؛

تظاهرات گسترده فلسطینی ها در روز زمین

تظاهرات گسترده فلسطینی ها در روز زمین

مردم فلسطین امروز در نوار غزه ، قدس اشغالی و همچنین مناطق ۱۹۴۸ در تظاهراتی گسترده، روز زمین را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، فلسطینی‌ها در این تظاهرات با تاکید بر حق بازگشت به سرزمین فلسطین بر ایستادگی در برابر برنامه های شهرک سازی و یهودی سازی رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

خالد البطش عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز با اشاره به این اهمیت این تظاهرات و نیز عملیات سیف القدس( شمشیر قدس) گفت: شمشیر قدس در غلاف نمانده است و همچنان به عنوان یک طرح برای حمایت از مردم ما در النقب و شیخ جراح و تمامی جغرافیایی فلسطین باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد که به یمن مقاومت ملت فلسطین، معیارهای بین المللی امروز به نفع قضیه فلسطین تغییر کرده است.

این عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که پیام ملت ما در روز زمین پایبندی به حق بازگشت به تمامی فلسطین است.
وی با اشاره به اینکه در ۳۰ مارس مراسم گسترده ای برگزار خواهد شد گفت که اجازه نخواهیم داد اشغالگران ما را از سرزمین مان بیرون کنند.

کد مطلب 5454140
سمیه خمارباقی

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