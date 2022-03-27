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۷ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۳۱

رئیس اداره میراث فرهنگی دهلران:

سالانه ۵۰ هزار نفر از چشمه های آبگرم دهلران بازدید می کنند

سالانه ۵۰ هزار نفر از چشمه های آبگرم دهلران بازدید می کنند

ایلام-رئیس اداره میراث فرهنگی دهلران گفت: سالانه ۵۰ هزار نفر از چشمه های آبگرم دهلران بازدید می کنند.

حمید بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پنج کیلومتری شمال شرقی دهلران مجموعه آثار طبیعی و ملی چشمه‌های آبگرم وجود دارد.

وی افزود: منشا این چشمه‌ها رسوبی است که در اثر اختلاط شورابه های نفتی با آب‌های سولفاته به وجود می‌آید، این چشمه‌ها به صورت دو رشته اصلی از دیار جنوبی طاق دیس شاه کوه سرچشمه گرفته و پس از تلاقی رودخانه آبگرم دهلران را تشکیل می‌دهد.

رئیس اداره میراث فرهنگی دهلران عنوان کرد: در طول سال حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از چشمه آب گرم دهلران بازدید می‌کنند، چشمه‌های آ بگرم دهلران با دمای حدود ۵۰ درجه سانتی گراد از اهمیت درمانی خاصی برخوردار هستند.

بختیاری بیان داشت: در سال‌های اخیر با احداث مجتمع توریستی درمانی این منطقه به یکی از کانون‌های گردشگری استان ایلام تبدیل شده است.

وی گفت: برای توسعه گردشگری در مجتمع رفاهی توریستی آب گرم دهلران تاکنون ۱۶ میلیارد ریال از اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی دهلران عنوان کرد: این چشمه‌ها در سال ۱۳۵۵ در فهرست آثار طبیعی، ملی کشور به ثبت رسیده‌اند.

کد مطلب 5454305

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