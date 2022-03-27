به گزارش خبرنگار مهر، تورج دریکوند صبح یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: در شش روز ابتدایی فروردین امسال ۳۷ هزار و ۱۳۵ مسافر نوروزی در اقامتگاه‌ها و مدارسی که توسط آموزش و پرورش لرستان تدارک دیده بودیم اسکان یافتند.

وی ادامه داد: این تعداد مسافران را در قالب ۹ هزار و ۵۲ خانوار در مراکز رفاهی آموزش و پرورش استان اسکان داده‌ایم.

رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش لرستان افزود: بنا بر هدف اولیه جلب رضایت و ایجاد خاطره خوب در ذهن مسافران، نهایت تلاش خود را به کار بسته‌ایم که بهترین خدمات را به گردشگران نوروزی ارائه دهیم.

دریکوند افزود: در ششمین روز فروردین هزار و ۳۳۵ خانوار که تعداد آنها پنج هزار و ۲۷۵ نفر بود در مراکز رفاهی آموزش و پرورش اسکان یافتند.