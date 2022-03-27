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۷ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۳۲

رئیس اداره رفاه آموزش‌وپرورش لرستان اعلام کرد؛

اسکان بیش از ۳۷ هزار مسافر در اقامتگاه‌های آموزش‌وپرورش لرستان

اسکان بیش از ۳۷ هزار مسافر در اقامتگاه‌های آموزش‌وپرورش لرستان

خرم‌آباد- رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش‌وپرورش لرستان از اسکان بیش از ۳۷ هزار مسافر در اقامتگاه‌های این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تورج دریکوند صبح یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: در شش روز ابتدایی فروردین امسال ۳۷ هزار و ۱۳۵ مسافر نوروزی در اقامتگاه‌ها و مدارسی که توسط آموزش و پرورش لرستان تدارک دیده بودیم اسکان یافتند.

وی ادامه داد: این تعداد مسافران را در قالب ۹ هزار و ۵۲ خانوار در مراکز رفاهی آموزش و پرورش استان اسکان داده‌ایم.

رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش لرستان افزود: بنا بر هدف اولیه جلب رضایت و ایجاد خاطره خوب در ذهن مسافران، نهایت تلاش خود را به کار بسته‌ایم که بهترین خدمات را به گردشگران نوروزی ارائه دهیم.

دریکوند افزود: در ششمین روز فروردین هزار و ۳۳۵ خانوار که تعداد آنها پنج هزار و ۲۷۵ نفر بود در مراکز رفاهی آموزش و پرورش اسکان یافتند.

کد مطلب 5454387

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