اعتماد سازی لازمه ایجاد تحول در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده عصر یکشنبه در دیدار با رئیس سازمان صمت استان گیلان با اشاره به اقدامات دولت برای رفع موانع تولید، اظهار کرد: روند رفع موانع و حل مشکلات واحدهای تولیدی خوب است و باید تسریع شود.

وی با بیان اینکه عملکرد دولت در این بخش زمینه اعتماد سازی را فراهم کرده است، گفت: در استان گیلان با توجه به تعداد بالای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال و تعطیل اقدامات باید به صورت جدی انجام شود.

نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود نقص‌هایی در بعضی از ادارات، تاکید کرد: این ضعف‌ها در شأن مردم شریف استان نیست، البته مردم انتظار معجزه ندارند ولی می‌توان با همت و جدیت در کار از بروز ضعف و نقصان پیشگیری کرد.

آقازاده با تأکید بر لزوم جلوگیری از بروز اتفاقات تلخ گذشته در زمینه واگذاری کارخانجات در استان گیلان، گفت: باید اقدامات مناسبی برای رفع وضعیت موجود به ویژه در صنعت نوغانداری و ابریشم انجام شود.

آقازاده با اشاره به عملکرد نامناسب بخش صنعت در استان گیلان، افزود: باید اعتماد از دست رفته با کار و تلاش مضاعف احیا شود تا با احیای اعتماد در بین مردم، لازمه تحول اقتصادی پویا و افزایش سطح معیشت مردم فراهم شود.

برنامه تحول در حوزه تولید و تجارت گیلان منطبق با شعار سال است

رئیس سازمان صمت گیلان در این دیدار هدف و برنامه‌های سازمان در راستای تحول در حوزه تولید و تجارت در راستای منویات مقام معظم رهبری منطبق با اهداف شعار سال عنوان کرد.

تیمور پورحیدری ادامه داد: تمام همت و تجارب خود را برای اصلاح امور و حمایت از واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال به کار خواهیم بست.