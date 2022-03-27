به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن بابایی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین" به تکالیف سازمان ثبت املاک اشاره کرد و افزود: ما از ابتدای سال دستور تشکیل کارگروههای شرکتهای دانش بنیان را در تمامی استانهای کشور برای تسهیل و تسریع ثبت اختراعات و ثبت شرکتهای دانش بنیان صادر کردیم تا در کمترین زمان این شرکتها را به ثبت برسانیم.
وی بیان کرد: فعالیت دبیرخانه کارگروههای شرکتهای دانش بنیان در سازمان ثبت اسناد از دیروز ۶ فروردین ۱۴۰۱ به طور رسمی آغاز شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین از راه اندازی بخش رسیدگی به شکایات متقاضیان ثبت اختراعات و علامت تجاری در سامانه ثبت املاک و اسناد کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: کارشناسانی را برای این منظور تعیین کردیم و در کمترین زمان نتیجه رسیدگی به شکایات اعلام میشود.
رئیس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در پایان تصریح کرد: کاهش زمان ثبت شرکتهای دانش بنیان در کمتر از دو روز، تعیین نام حداکثر ۲۴ ساعت و تغییرات شرکتها در کمتر از ۷۲ ساعت از برنامههای این سازمان در سال جدید است.
نظر شما