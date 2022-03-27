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۷ فروردین ۱۴۰۱، ۱۶:۵۶

در سال ۱۴۰۱ اتفاق می افتد؛

کاهش زمان ثبت شرکت‌های دانش بنیان به کمتر از دو روز

کاهش زمان ثبت شرکت‌های دانش بنیان به کمتر از دو روز

رئیس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور با اشاره به تسهیلات این سازمان به شرکت‌های دانش بنیان در سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»، از کاهش زمان ثبت این شرکت‌ها در کمتر از دو روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن بابایی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین" به تکالیف سازمان ثبت املاک اشاره کرد و افزود: ما از ابتدای سال دستور تشکیل کارگروه‌های شرکت‌های دانش بنیان را در تمامی استان‌های کشور برای تسهیل و تسریع ثبت اختراعات و ثبت شرکت‌های دانش بنیان صادر کردیم تا در کمترین زمان این شرکت‌ها را به ثبت برسانیم.

وی بیان کرد: فعالیت دبیرخانه کارگروه‌های شرکت‌های دانش بنیان در سازمان ثبت اسناد از دیروز ۶ فروردین ۱۴۰۱ به طور رسمی آغاز شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین از راه اندازی بخش رسیدگی به شکایات متقاضیان ثبت اختراعات و علامت تجاری در سامانه ثبت املاک و اسناد کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: کارشناسانی را برای این منظور تعیین کردیم و در کمترین زمان نتیجه رسیدگی به شکایات اعلام می‌شود.

رئیس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در پایان تصریح کرد: کاهش زمان ثبت شرکت‌های دانش بنیان در کمتر از دو روز، تعیین نام حداکثر ۲۴ ساعت و تغییرات شرکت‌ها در کمتر از ۷۲ ساعت از برنامه‌های این سازمان در سال جدید است.

کد مطلب 5454600

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