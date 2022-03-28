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۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۴:۲۰

از آیین‌های نوروز چه می‌دانیم؟-۷؛

با «عروس گُلی» آشنا شوید/ نمایشی بیانگر آرزوی کشاورزان

با «عروس گُلی» آشنا شوید/ نمایشی بیانگر آرزوی کشاورزان

«نوروز» علاوه بر آیین‌های فصلی مرتبط با طبیعت، دارای آیین‌های کاملا نمایشی نیز بوده که «عروس گُلی» یکی از آن‌ها است.

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به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین بخش «از آیین‌های نوروز چه می‌دانیم؟» قطب‌الدین صادقی پژوهشگر، نویسنده، مدرس و کارگردان تئاتر درباره یکی از آئین‌های نمایشی «نوروز» با عنوان «عروس گُلی» سخن گفت.

به گفته وی این آئین تا ۲ تا ۳ دهه پیش در استان‌های گیلان و مازندران اجرا می‌شده است.

صادقی با اشاره به اینکه «عروس گُلی» توسط دسته‌های نوروزی خوان؛ مطربانی که روستا به روستا مژده آمدن بهار را می‌دادند اجرا می‌شده، تأکید کرد که «عروس گُلی» از مهمترین مراسم نمایشی نوروزخوان‌ها بوده است.

این پژوهشگر معتقد است که «عروس گُلی» جذاب‌ترین، اسطوره‌ای‌ترین و کهن‌ترین نمایش‌هایی است که در فرهنگ کشاورزی و دامداری ایران، قرن‌ها وجود داشته و بیانگر آرزوهای کشاورزانی است که دوست دارند به سوی بهار، سبزینگی، تازگی و طراوت بروند.

کد مطلب 5454722
فریبرز دارایی

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