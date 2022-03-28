️تصادف تریلی با خودروی سمند در جاده گنبدکاووس با ۶ مصدوم

اصغر نودهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: شامگاه بکشنبه تصادف یک دستگاه تریلی با خودروی سمند در جاده گنبدکاووس به آق قلا نرسیده به روستای یاسی تپه، به پایگاه امداد و نجات ایمر شهرستان توسط مرکز کنترل و هماهنگی جمعیت هلال احمر گلستان اعلام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر گنبدکاووس افزود: بلافاصله دوتیم از پایگاه امدادونجات ایمر با بکارگیری آمبولانس و خودروی نجات اعزام شدند.

وی ادامه داد: از ۶ مصدومِ حادثه دو مصدوم وخیم توسط اورژانس به بیمارستان خاتم الانبیا گنبدکاووس و مصدومان دیگر با همکاری هلال احمر و اورژانس به بیمارستان شهید مطهری انتقال دادند.