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۸ فروردین ۱۴۰۱، ۷:۳۷

رئیس هلال احمر گنبدکاووس خبرداد:

️تصادف تریلی با خودروی سمند در جاده گنبدکاووس با ۶ مصدوم

️تصادف تریلی با خودروی سمند در جاده گنبدکاووس با ۶ مصدوم

گنبدکاووس- رئیس جمعیت هلال احمر گنبدکاووس گفت: ️تصادف تریلی با خودرو سمند در جاده گنبدکاووس به آق قلا ۶ مصدوم بر جا گذاشت.

اصغر نودهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: شامگاه بکشنبه تصادف یک دستگاه تریلی با خودروی سمند در جاده گنبدکاووس به آق قلا نرسیده به روستای یاسی تپه، به پایگاه امداد و نجات ایمر شهرستان توسط مرکز کنترل و هماهنگی جمعیت هلال احمر گلستان اعلام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر گنبدکاووس افزود: بلافاصله دوتیم از پایگاه امدادونجات ایمر با بکارگیری آمبولانس و خودروی نجات اعزام شدند.

وی ادامه داد: از ۶ مصدومِ حادثه دو مصدوم وخیم توسط اورژانس به بیمارستان خاتم الانبیا گنبدکاووس و مصدومان دیگر با همکاری هلال احمر و اورژانس به بیمارستان شهید مطهری انتقال دادند.

کد مطلب 5454737

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