اعزام بالگرد برای بازگرداندن کوهنوردان مفقود شده

به گزارش خبرنگار مهر شاهین فتحی، در گفتگوی ویژه شبکه خبر در خصوص مفقود شدن کوهنوردان در ارتفاعات آبعلی گفت: از بعدازظهر دیروز گزارشاتی به ما رسید مبنی بر مفقود شدن ۱۲ کوهنورد در ارتفاعات دماوند که بر همین اساس عملیات یافتن این کوهنوردان از استان مازندران آغاز شد و ساعت ۲۱ با هماهنگی‌های لازم پیگیری‌ها از سمت استان تهران هم ادامه یافت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران با بیان اینکه یکی از این کوهنوردان به علت سقوط دچار مصدومیت شده است، گفت: ابتدا تیم امداد استان مازندران از ساعت ۱۵ وارد عمل شده ولی به علت عدم موفقیت در پیدا کردن آنها، تیم امداد استان تهران از شهرستان دماوند به سمت کوهنوردان که در محدوده امامزاده حمزه هستند اعزام می‌شود.

فتحی با بیان اینکه کوهنوردان در منطقه پلور پیدا شدند گفت: امیدواریم بتوانیم این کوهنوردان را به سرعت بازگردانیم. تیم‌های زمینی هم در حال اعزام است که اگر بالگرد جمعیت هلال احمر موفق به سوار کردن کوهنوردان مفقود شده نشد، تیم‌های زمینی آنان را بازگرداند.

گفتنی است تیم ۱۲ نفره کوهنوردی در ارتفاعات آبعلی در مرز دو استان تهران و مازندران از مسیر اصلی که قله گل زرد پلور بوده خارج شده و با توجه به تاریکی هوا در ارتفاعات گرفتار شده‌اند.