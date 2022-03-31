به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی با صدور پیامی، ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت.

در متن این پیام آمده است:

ملت ایران در یوم‌الله ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ محصول مبارزات انقلابی خود علیه نظام پلید پهلوی، یعنی تحقق شعار راهبردی و تاریخی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را در معرض جهانیان قرار داد و در لبیک به ندای رهبر راستین و انقلابی خود، بر عزم و اراده پولادین در پیگیری آرمان‌ها و ارزش‌های اسلام ناب محمدی (ص) و شهیدان گرانقدر نهضت اسلامی تأکید کرد.

۱۲ فروردین ماه، جلوه‌ای از پیروزی مستضعفان بر مستکبرین، روز تثبیت انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز تحقق حکومت عدالت محور جهانی و ظهور جمهوری اسلامی ایران در سپهر سیاست بین‌الملل، گفتمانی نوین، غنی و امیدبخش برای محرومان و مستضعفان را سبب شد.

جمهوری اسلامی ایران، مؤلفه‌های استکبارستیزی، عدالت‌خواهی، معنویت جویی و استقلال طلبی را در حیات جوامع آزادی خواه و حق طلب جاری کرد و نوید بخش وعده الهی غلبه حق بر باطل شد.

این پیام تبیین دستاوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در سطوح ملی و فراملی را از اولویت و ضرورت‌های انکارناپذیر امروز توصیف و در این راستا پیشرفت‌های شگرف و خیره‌کننده نظام در تمام ابعاد به ویژه حوزه دفاعی و نظامی را مایه مباهات ملت ایران قلمداد و خاطرنشان کرده است دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران، امروز به نقطه‌ای رسیده که جبهه دشمن را دچار وحشت راهبردی کرده است.

در این پیام با تعظیم به مقام شامخ شهیدان همیشه جاوید انقلاب اسلامی و تبریک فرا رسیدن یوم‌الله ۱۲ فروردین ماه و سالروز رأی ۹۸.۲ درصدی ملت ایران به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، تأکید شده است: بی‌تردید توسعه قدرت جمهوری اسلامی ایران، بیداری اسلامی، عمق یافتن مقاومت اسلامی، افت قدرت نظام سلطه که از واقعیت‌های انکارناپذیر در جهان امروز به شمار می‌رود محصول انقلاب اسلامی و مرهون راهبردهای پیامبرگونه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، هوشمندی و بصیرت ملت ایران بوده و هست و در آینده نزدیک، تثبیت قدرت امت اسلامی و ایجاد تمدن نوین اسلامی در هندسه سیاسی جهان را محقق خواهد کرد

در شرایطی که به تدبیر مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) سال ۱۴۰۱؛ سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری شده است، امید است به فضل الهی و با همت و همدلی آحاد مردم عزیز و مسئولان، بالندگی و سربلندی روز افزون میهن اسلامی مان را با شکوفایی ظرفیت‌های داخلی و اتکا به تولید ایرانی و بومی و رونق آن شاهد باشیم.

امید است که با حمایت همگانی از تولید دانش بنیان واشتغال آفرین شاهد تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور باشیم؛ در این راستا نیز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق فرامین فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) ضمن پیش رو بودن در تحقق شعار سال، تمام ظرفیت و قوای خود را برای حمایت از نخبگان، کارآفرینان و مؤسسات دانش بنیان و امن سازی بسترهای کسب و کار اشتغال آفرین به کار خواهد بست.