شناسایی ۲۴۸۷ بیمار جدید کووید۱۹/ فوت ۴۶ نفر در شبانه روز گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۴۸۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۵۵ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۲۲۰ نفر رسید. متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۶ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار و ۲۰۴ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون ۸۷۳ هزار و ۶۴۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. یک هزار و ۵۹۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۴۹ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۲۰۲ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است. در حال حاضر ۲۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۶۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۰۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۵۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.