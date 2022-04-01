مجید یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اعلام رسمی رئیس جمهور طی ابلاغیه‌ای از سمت وزارت آموزش و پرورش به استان‌ها از روز ۱۴ فروردین ماه تمام کلاس‌ها در تمام مقاطع در استان کرمانشاه به صورت حضوری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه از زمان بازگشایی مدارس شرایط برای حضور دانش آموزان به زمان قبل از شیوع کرونا باز می‌گردد، افزود: همان‌گونه که در زمان قبل از شیوع کرونا دانش آموزان در زمان مشخص باید در کلاس حضور می‌یافتند از ۱۴ فروردین ماه نیز مجدداً همان رویه در پیش گرفته خواهد شد و حضور دانش‌آموزان و شرایط برپایی مدارس مانند گذشته خواهد بود و همچنین لازم به ذکر است که از روز یکشنبه ۱۴ فروردین ماه تمام عوامل اجرایی شامل مدیر، ناظم، معلم و سایر کارکنان در مدارس به طور قطعی کار خود را در محل کار خود آغاز کرده و پذیرای دانش آموزان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: تمام تلاش‌ها برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی اداره کل آموزش و پرورش به کار گرفته می‌شود و به خانواده‌ها تأکیدات لازم به منظور رعایت نکات بهداشتی ازجمله فرستادن فرزند خود با ماسک و محلول‌های ضد عفونی خواهد شد.

یزدان پناه با اشاره مجهز بودن مدارس به مواد ضد عفونی و کنترل دستورالعمل‌های بهداشتی، بیان کرد: جلسات توجیهی متعددی برای مدیران و معلمان برگزار شده و مدارس استان کرمانشاه همگی به مواد ضد عفونی کننده مجهز هستند.

وی در خصوص نحوه فاصله گذاری‌ها در مدارس، تاکید کرد: در اصل نامه ابلاغ شده از سمت وزارت آموزش و پرورش کشور به فاصله‌گذاری در مدارس هیچ گونه اشاره‌ای نشده و تنها رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و رعایت بهداشت مورد نظر و تاکید قرار گرفته است و به عنوان مثال اگر زمان قبل از کرونا ظرفیت کلاسی ۳۰ نفر بوده است از روز یکشنبه با همان ظرفیت ۳۰ نفر کلاس‌ها تشکیل می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: از زمان بازگشایی مدارس به طور رسماً چیزی با عنوان آموزش در بستر سامانه شاد و فضای مجازی وجود نخواهد داشت و در صورتی که دانش آموزی در کلاس حضور پیدا نکند آموزشی برای وی در سامانه شاد انجام نمی‌گیرد و تنها برای ارتباط با اولیا، هماهنگی‌های مورد نیاز از سمت معلمان با دانش آموزان و یا پرسش و پاسخ‌هایی که نیاز باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یزدان پناه تاکید کرد: تمام مدارس با هر میزان ظرفیتی که دانش آموز دارند به طور قطعی با امکانات موجود برپا خواهند شد و توقع از خانواده‌ها این است که در صورتی که فرزند آنها دز دوم یا سوم واکسن فرزند خود را نزده‌اند هرچه سریع‌تر برای تزریق آن اقدام کنند.

وی با اعلام آمادگی کامل مدارس برای برپایی مدارس از روز یکشنبه ۱۴ فروردین ماه، ادامه داد: شرایط برای حضور صد درصدی دانش‌آموزان در مدارس محیا بوده و اکیپ‌های بازدیدکننده در روز یکشنبه حضور خواهند داشت.