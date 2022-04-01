۷ فوتی و مصدوم در حادثه رانندگی جاده پارس آباد

به گزارش خبرنگار مهر، در حادثه رانندگی که ساعاتی قبل رخ داد، براثر برخورد دو خودروی پراید و سمند در جاده پارس آباد نرسیده به پلیس راه سربند – فتحعلی قشلاقی دو نفر در دم جان باخته و پنج مصدوم راهی مراکز درمانی و بیمارستانی شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان اردبیل اظهار کرد: در این حادثه که ساعت ۱۸ دقیقه روز شنبه رخ داد مصدومین با دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس راهی بیمارستان پارس آباد شدند.

مجید محمدغربیانی خاطرنشان کرد: حوادث رانندگی در شمال استان اردبیل بیشترین آمار را دارد که ناامن بودن جاده در این مسیر از دلایل اصلی وقوع تصادفات مرگبار است.

وی با اشاره به ترافیک شدید جاده‌ها به ویژه در روز ۱۳ فروردین به شهروندان و رانندگان توصیه کرد با رانندگی ایمن و هوشیار در جاده‌ها علاوه بر جلوگیری از تصادفات تلخ روزهای تلخی را برای خانواده‌ها رقم نزنند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در قالب طرح سلامت نوروزی، ۴۵۰ کارشناس، تکنسین و پزشک اورژانس به صورت شبانه روزی در ۶۶ مرکز اورژانس در مناطق شهری و در مسیرهای جاده‌ای و نیز پنج ایستگاه سلامت در سطح استان اردبیل در حال خدمت هستند.

محمدغریبانی اضافه کرد: تا پایان تعطیلات نوروزی پایگاه‌های جاده‌ای ما فعال بوده و در حوادث احتمالی به ویژه در جاده‌های شمال استان در کنار رانندگان و هموطنان هستند.