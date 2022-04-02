تمام شهرهای گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمارهای کرونایی در گیلان، اظهار کرد: آمارهای کرونایی در گیلان طی روزهای گذشته با نوساناتی همراه بوده و گاهی شاهد افزایش تعداد مبتلایان و بستری‌های کرونایی بوده ایم.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۵۴ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های گیلان بستری هستند، افزود: در شبانه روز گذشته نیز شاهد پذیرش ۳۲ بیمار جدید در مراکز درمانی استان گیلان بوده ایم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر رعایت دستور العمل های بهداشتی و استفاده از ماسک در اماکن عمومی با توجه به حضور مسافران، گفت: حال ۳۵ بیمار وخیم گزارش شده که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

وی در ادامه با اشاره به آخرین اطلاعیه وزارت بهداشت درباره رنگ بندی کرونایی شهرها، تصریح کرد: در حال حاضر تمام شهرستان‌های استان گیلان در وضعیت زرد قرار دارند و قطعاً تداوم این روند نیازمند مشارکت مردم و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی است.