تمام شهرهای گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمارهای کرونایی در گیلان، اظهار کرد: آمارهای کرونایی در گیلان طی روزهای گذشته با نوساناتی همراه بوده و گاهی شاهد افزایش تعداد مبتلایان و بستریهای کرونایی بوده ایم.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۵۴ بیمار کرونایی در بیمارستانهای گیلان بستری هستند، افزود: در شبانه روز گذشته نیز شاهد پذیرش ۳۲ بیمار جدید در مراکز درمانی استان گیلان بوده ایم.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر رعایت دستور العمل های بهداشتی و استفاده از ماسک در اماکن عمومی با توجه به حضور مسافران، گفت: حال ۳۵ بیمار وخیم گزارش شده که در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.
وی در ادامه با اشاره به آخرین اطلاعیه وزارت بهداشت درباره رنگ بندی کرونایی شهرها، تصریح کرد: در حال حاضر تمام شهرستانهای استان گیلان در وضعیت زرد قرار دارند و قطعاً تداوم این روند نیازمند مشارکت مردم و رعایت شیوه نامههای بهداشتی است.
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