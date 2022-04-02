به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتریدر بازدید از پلیس راه کرج – قزوین ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی توفیق عبادت و بندگی به درگاه خداوند متعال برای مردم عزیز از افزایش ۵۱ درصدی ترددهای بین استانی در طرح نوروزی امسال (۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱) خبر داد و گفت: همکاری بیش از پیش مردم با پلیس و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نتیجه‌ای ثمربخش به همراه داشت و منجر شد تلفات و جان باختگان حوادث رانندگی در نوروز امسال کاهش یابد.

وی با توصیه به مردم مبنی بر اینکه ساعات پایانی تعطیلات خود را با حوادث تلخ رقم نزنند و با حوصله و صبر رانندگی کنند، بیان داشت: امروز که مصادف با روز طبیعت است و مردم ما به بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها می‌روند در کنارشان قطعاً شاهد حضور همکاران ما خواهند بود که ماموریتشان تأمین امنیت و آرامش می‌باشد.

فرمانده کل انتظامی کشور ترافیک را در اکثر محورهای مواصلاتی در سطح کشور سنگین و نیمه سنگین عنوان کرد و افزود: با وجود افزایش ترددها ترافیک روان است و تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است.

سردار اشتری در پایان یادآوری کرد: نوروز امسال نیز همچون سال‌های گذشته همکاران ما در حوزه انتظامی و راهور کنار مردم بودند به ویژه مأموران پلیس راهور تمام تلاششان را کردند تا ترددها را تسهیل و تسریع کنند و رضایت مردم را جلب نمایند.