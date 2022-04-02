شهروندان از سفرهای غیرضروری درون شهری پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حمل و نقل شهرداری تهران از شهروندان درخواست کرد با توجه به بازگشایی کامل مراکز آموزشی و پیشبینی افزایش تقاضای سفر و ترافیک، تا حد امکان سفرهای خود را مدیریت کرده و از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و کمتر از خودرو شخصی استفاده کنند.
در این اطلاعیه آمده است:
شهروندان گرامی!
همانطور که اطلاع دارید؛ بر اساس تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا از یکشنبه ۱۴ فروردین ماه تمامی مراکز آموزشی اعم از دانشگاهها و مدارس نسبت به ارائه حضوری خدمات آموزشی به دانشجویان و دانش آموزان اقدام میکنند.
بدیهی است این تصمیم موجب افزایش ترددهای شهری و جهش جدی میزان تقاضای سفر در همه سامانههای حمل و نقل عمومی و شبکه معابر شهری خواهد گردید.
متأسفانه کمتوجهی به توسعه حمل و نقل عمومی در سالهای گذشته، ضعف جدی در مودهای مختلف حمل و نقل همگانی اعم از اتوبوس و مترو و تاکسی را در پی داشته و باعث کمبود ظرفیت ارائه خدمات در این ناوگان شده است.
با این حال، شهرداری تهران در ماههای اخیر تلاش کرده با تمام توان مالی، فنی و اجرایی خود نسبت به آمادهسازی تمام ظرفیت ممکن در سامانههای مختلف حمل و نقل عمومی اقدام نماید؛ نوسازی ۵ هزار دستگاه تاکسی، هماهنگی با آموزش و پرورش برای ساماندهی و راهاندازی مجدد سرویس مدارس، تعمیرات و نگهداری و به روز رسانی تعداد ممکن ناوگان اتوبوسرانی، اورهال تعدادی از اتوبوسها در بخش ملکی و خصوصی، تعویض مخازن سی ان جی اتوبوسهای متوقف، تعمیرات و بهروزسانی واگنهای مترو و افزایش شیفتهای کاری رانندگان اتوبوس و راهبران قطارهای مترویی، به روز رسانی تجهیزات کنترل ترافیک اعم از دوربینهای نظارت ترافیک و ثبت تخلف، بهینه سازی زمانبندی چراغهای راهنمایی، تجهیز و تکمیل علائم و تجهیزات ایمنی معابر در نقاط پرحادثه و تلاش برای جبران عقبماندگی موجود در بهرهبرداری از خدمات حمل و نقل عمومی، بخشی از اقداماتی بوده که شهرداری تهران در راستای افزایش ظرفیت جا به جایی مسافر در حمل و نقل عمومی و افزایش ایمنی در ترددهای شهری دنبال کرده تا با استفاده از ظرفیتهای مالی، فنی و اجرایی خود، عقبماندگی موجود را در حد ممکن جبران نماید.
اما بدیهی است فاصله تقاضای شهروندان برای استفاده از حمل و نقل عمومی با ظرفیتهای موجود نیاز به توجه، سرمایهگذاری و فرآیند اجرایی است که در کوتاه مدت میسر نخواهد بود و باید همه دستگاههای اجرایی اعم از مدیریت شهری، دولت و مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه ویژهای نمایند.
در کوتاه مدت علاوه بر اقدامات مذکور توسط شهرداری تهران، دو برنامه دیگر متصور است؛
یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند وضعیت ترددهای شهری را تاحد قابل توجهی بهبود دهد توجه شهروندان تهرانی به استفاده از حمل و نقل عمومی به جای استفاده از خودروهای شخصی و همچنین استفاده از روشهای پیادهروی و دوچرخهسواری است و همینطور استفاده از روش همپیمایی به معنای استفاده از یک خودروی مشترک برای سفرهایی با مسیر مشترک بین اعضای خانواده یا آشنایان.
و برنامه دیگر موضوع افزایش محدودیت در ترددهای شخصی است که با توجه به مصوبه شورای ترافیک شهر تهران در صورت بازگشایی کامل مراکز آموزشی ساعات محدودیت طرح ترافیک هم افزایش یافته و به ۶ و نیم صبح تا ۱۹ تغییر خواهد یافت که در مورد این موضوع پس از تصمیمگیری نهایی اطلاعرسانی خواهد شد.
شهرداری تهران از عموم شهروندان عزیز تهرانی خواهشمند است با توجه به موارد فوق، کمبود ظرفیت در ناوگان حمل و نقل عمومی، همینطور پیشبینی ازدحام در ترددهای شهری از روز جاری خصوصاً از روزهای ابتدایی بازگشایی مدارس به دلیل عدم شکل گیری کامل خدمات سرویس دانش آموزی، نسبت به مدیریت ترددها و عدم ترددهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروی شخصی اقدام نمایند تا بتوانیم به کمک هم شرایط ترافیکی مطلوبتری را در سطح شهر شاهد باشیم.
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