مقام معظم رهبری با پیام «خوداتکایی» سال جدید را آغاز کرد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: روزنامه تهران تایمز مطلب امروز خود را به پیام نوروزی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی، اختصاص داد و نوشت: ایشان بار دیگر عنوانی اقتصادی برای سال جدید ایرانیان برگزید.

طی یک دهه گذشته، مقام معظم رهبری با بذل توجه به بخش هایی که نقشی محوری در حفظ و ارتقای اقتصاد ایران دارند، این حوزه را از گزند تحریم های غربی در امان نگه داشته و نتیجه رهنمون های ایشان بسیار موفقیت آمیز بوده است تا آنجا که به رغم فشار بیگانگان، اقتصاد ایران نه تنها با فروپاشی مواجه نشد بلکه در بسیاری از حوزه های حیاتی، شاهد پیشرفت های چشمگیری بوده ایم.

بخشی از این توفیق را مدیون درایت مقام رهبری در شناخت جبهه های اقتصادی هستیم که بیش از سایرین نیازمند بذل توجه و تلاش هستند.

ایشان در تازه ترین پیام نوروزی خود به مناسبت فرا رسیدن سال ۱۴۰۱ شمسی، از تلاشی که برای تحقق شعار سال گذشته انجام شده بود، ابراز رضایت کرده و در بخشی از فرمایشات خود، گفتند: در سال ۱۴۰۰ ما مسئله‌ تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها را مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه دارد و بایستی ادامه پیدا کند. در این چند ساله بنده برای شعار سال «تولید» را عمدتاً محور قرار دادم با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت هم این است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است. تولید ملّی در واقع راه اصلی عبور از سختی‌ها و دشواریهای اقتصادی برای کشور است. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله‌ تولید، رواج تولید ملّی و رونق تولید ملّی، حل می کند. طبیعت تولید این است.

ایشان در ادامه این مطلب فرمودند: این است که ما روی تولید تکیه کردیم؛ یعنی رشد اقتصادی را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می کند، تورّم را کاهش می دهد، درآمد سرانه را افزایش می دهد، رفاه عمومی ایجاد می کند. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است؛ اعتماد به نفس ملّی را بالا می برد، احساس عزتمندی را در ملّت به وجود می‌آورد. تولید، یک چنین اکسیری است. یک چنین حادثه‌ مهمّی است تولید ملّی، اگر ان‌شاءالله به بهترین وجهی پیش برود.

حضرت آیت آلله خامنه ای ادامه دادند: لذا ما در این چند سال روی مسئله‌ تولید تکیه کردیم. بی‌تأثیر هم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید را می خواهم مطرح کنم. منتها یک لایه‌ جدید، یک چهره‌ جدید از تولید را می خواهم مطرح کنم و آن عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشد: یکی اینکه اشتغال‌آفرین باشد، یکی اینکه دانش‌بنیان باشد. تولید دانش‌بنیان، متّکی به دانش، دانش جدید و پیشرفتهای علمی و تولیدی که اشتغال‌آفرین باشد. البته همه‌ تولیدات، اشتغال‌آفرین است منتها بعضی از تولیدات با اینکه سرمایه‌گذاری‌اش انبوه است، اشتغال‌آفرینی‌اش آنچنان نیست، لکن بعضی نه، اشتغال‌آفرین هستند.

مقام معظم رهبری در ادامه فرمایشات خود افزودند: اگر چنانچه ما تولید دانش‌بنیان را معیار قرار بدهیم و به دنبال تولیدی برویم که دانش‌بنیان باشد با خصوصیاتی که عرض خواهم کرد ان‌شاءالله در سخنرانی روز اول سال، به نظرم می رسد که ما در همه‌ این هدفهای اقتصادی‌مان یک تکان خوب، یک حرکت رو به جلوی محسوسی ان‌شاءالله خواهیم داشت. مسئله‌ اشتغال‌آفرینی هم همین جور. بنابراین امسال ما شعارمان عبارت است از این: «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین».

نام گذاری سال جدید به عنوان سال تولید دانش بنیان در حالی است که ایران به رغم تحریم های آمریکا، در راستای تحقق اهداف اقتصادی خود تلاش می کند. «جواد اوجی» وزیر نفت ایران نیز اعلام کرده است که تولید نفت خام ایران به سطح پیش از تحریم ها بازگشته است. افزایش سطح تولید نفت ایران شاهدی دیگر بر یکی از نکات مورد تاکید مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر یعنی «خنثی کردن تحریم ها» بوده است.

همزمان با نام گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال تولید دانش بنیان، ایران موفق شده است که با اتکا به توانمندی های داخلی خود، تحریم ها را در هم بشکند و اظهارات وزیر نفت ایران درباره افزایش سطح تولید، مثال خوبی در این مورد است.

اخیراً، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران، افزایش صادرات نفت را یکی از دستاوردهای دولت خود برشمرد. وی در این باره می گوید: کشور در وضعیتی بود که برخی آقایان در جلسات می‌گفتند، اگر کسی بتواند ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد او را وزیر نفت می‌کنیم، اما امروز شرایط فروش نفت به قبل از تحریم‌ها رسیده و پول فروش نفت نیز به کشور باز می‌گردد.

وی در ادامه می افزاید: حجم تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سال گذشته به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید که بخشی از آن به خاطر افزایش تعامل و استفاده از ظرفیت همسایگان بود. برخی فکر می‌کردند این ظرفیت را در دنیا فقط ۳-۴ کشور دارند که مدعی عالم هستند و ارتباط با دنیا فقط در همین چند کشور خلاصه می‌شود، اما اینطور نیست. خیلی وقت‌ها همسایگان مورد توجه قرار نگرفته‌اند، مبنای این حرف این است که پس از سفری که به تاجیکستان داشتم مراودات تجاری ما با این کشور ۴ برابر شد.

در همین جلسه، رئیسی گفت: در سال گذشته رشد اقتصادی کشور ۴ دهم درصد بوده در حالیکه برآوردهای موجود حاکی از تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی در سال ۱۴۰۰ می‌باشد و برنامه ما برای سال ۱۴۰۱ هم رشد هشت درصدی است.