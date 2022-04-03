بازدید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در تعطیلات نوروز از کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشریف زارعی پیش از ظهر یک شنبه در جلسه علنی شورای شهر کاشان با اشاره به برداشتن محدودیت‌ها در تعطیلات نوروزی امسال اظهار داشت: خوشبختانه شهرستان کاشان، امسال بعد از دو سال که از شیوع ویروس کرونا گذشته بود به خوبی توانست از گردشگران و مسافران نوروزی پذیرایی کند.

وی با بیان اینکه جلسات هماهنگی خدمات به مسافران و گردشگران نوروزی از ماه‌ها پیش در محل فرمانداری تشکیل شد، ابراز داشت: در ایام تعطیلات نوروزی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر با سفر به کاشان از جاذبه‌های مختلف گردشگری و میراث فرهنگی این شهرستان بازدید کردند.

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان با اشاره به اینکه کاشان از نظر تأسیسات گردشگری امکانات خوبی دارد، تصریح کرد: با این وجود و با توجه به ظرفیت‌های بالای گردشگری کاشان این تأسیسات به اندازه کافی نیست.

وی با اشاره به اینکه در کاشان بیش از دو هزار و ۴۰۰ تخت هتل و مجتمع‌های اقامتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در ایام تعطیلات نوروزی حدود ۸۰ هزار نفر در کاشان اقامت داشتند.

زارعی با بیان اینکه میانگین اقامت هر مسافر در ایام تعطیلات نوروز امسال یک و نیم روز بود، گفت: با تقویت زیرساخت‌های گردشگری می‌توان علاوه بر جذب منابع مالی پایدار در زمینه اشتغال‌زایی هم در این حوزه اقدامات ماندگاری انجام دهیم.

گردشگری سلامت و صنعتی را دو حوزه مغفول در صنعت گردشگری کاشان

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان گردشگری سلامت و صنعتی را دو حوزه مغفول در صنعت گردشگری کاشان دانست و گفت: در تلاش هستیم در دوره جدید مدیریت شهری این دو حوزه را در شهرستان کاشان فعال کنیم.

وی هم افزایی تمام دستگاه‌ها و نهادهای شهری را برای توسعه و پیشرفت کاشان ضروری دانست و تاکید کرد: باید از اختلافات و دامن زدن به حواشی پرهیز کرد چراکه این موضوعات باعث توقف در کارها و فعالیت‌ها می‌شود.