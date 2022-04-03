به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هوشمند اظهار کرد: مهلت اولیه ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا (ع)، تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ اعلام شده بود که با توجه به درخواست‌های متعدد علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره، این مهلت یک ماه تمدید شد.

دبیر اجرایی دومین جشنواره رسانه‌ای امام رضا (ع) با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای متعددی که در ماه مبارک رمضان حول محور بارگاه منور رضوی و سیره امام رضا (ع) رقم می‌خورد، افزود: بر این اساس، شرکت‌کنندگان در جشنواره در طول ماه مبارک رمضان و تا ۱۵ اردیبهشت ماه برای ارسال آثار خود به جشنواره رسانه‌ای امام رضا (ع) فرصت خواهند داشت.

وی گفت: دومین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا (ع) در هشت بخش «رسانه‌های صوتی»، «رسانه‌های تصویری»، «مطبوعات»، «خبرگزاری‌ها»، «رسانه‌های مجازی»، «عکس و گرافیک»، «رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی» و «بین‌الملل» برگزار می‌شود.

هوشمند با اشاره به اینکه سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی و خدمت رضوی محورهای موضوعی آثار مورد قبول در دومین جشنواره رسانه‌ای امام رضا است، افزود: علاوه بر این محصولات رسانه‌ای مرتبط با «ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی به عنوان خادم امام رضا (ع) » نیز یکی از موضوعاتی است که در این دوره جشنواره پذیرش خواهد شد.

دبیر اجرایی دومین جشنواره رسانه‌ای امام رضا (ع) تاکید کرد: با توجه به پیش‌بینی بخش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، علاوه بر فعالان حرفه‌ای رسانه‌های گروهی، عموم علاقه‌مندانی که در بستر فضای مجازی به تولید و نشر محتوا در خصوص محورهای موضوعی مرتبط با جشنواره می‌پردازند، می‎‌توانند در این رویداد مشارکت کنند.