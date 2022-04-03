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۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۳۶

مدیرکل منابع طبیعی گلستان:

سال گذشته ۲ میلیون نهال در گلستان کاشته شد

سال گذشته ۲ میلیون نهال در گلستان کاشته شد

گرگان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: سال گذشته با همکاری مردم بیش از دو میلیون اصله نهال در مناطق مختلف گلستان کاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم لطفی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه کاشت نهال توسط زوج‌های جوان گلستانی در جنگل ناهارخوران گرگان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: سال گذشته با همکاری مردم بیش از دو میلیون اصله نهال در مناطق مختلف استان کاشته شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: این نهال کاری در قالب طرح های مختلف از جمله جنگل‌کاری، کاشت چوب و بخشی هم در توسط شهرداری‌ها انجام شد.

وی با اشاره به کاشت بیش از ۵۰ اصله نهال توسط زوج‌های جوان در گرگان گفت: باید از هر فرصتی برای حفاظت و احیای طبیعت استفاده کرد.

لطفی عنوان کرد: در توشن مکانی به نام زادروز در نظر گرفته شده تا افراد و خانواده‌ها بتوانند به جای هزینه‌های سنگین و هدایای گران قیمت، یک یا چند اصله نهال به نام نوزاد خود بکارند.

کد مطلب 5458449

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