سال گذشته ۲ میلیون نهال در گلستان کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم لطفی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه کاشت نهال توسط زوجهای جوان گلستانی در جنگل ناهارخوران گرگان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: سال گذشته با همکاری مردم بیش از دو میلیون اصله نهال در مناطق مختلف استان کاشته شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: این نهال کاری در قالب طرح های مختلف از جمله جنگلکاری، کاشت چوب و بخشی هم در توسط شهرداریها انجام شد.
وی با اشاره به کاشت بیش از ۵۰ اصله نهال توسط زوجهای جوان در گرگان گفت: باید از هر فرصتی برای حفاظت و احیای طبیعت استفاده کرد.
لطفی عنوان کرد: در توشن مکانی به نام زادروز در نظر گرفته شده تا افراد و خانوادهها بتوانند به جای هزینههای سنگین و هدایای گران قیمت، یک یا چند اصله نهال به نام نوزاد خود بکارند.
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