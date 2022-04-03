به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در نخستین جلسه گروه کاری اشتغال و بازار کار استان در سال جدید، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب با علم به اهمیت کیفیسازی در بخش تولید، امسال بر مسأله دانشبنیان شدن این بخش تأکید کردند که اگر به این موضوع توجه شود، تولید و اشتغال هدفمندتر و با نتایج بهتر محقق خواهد شد.
وی، مشاوره شغلی برای افراد جویای کار را از جمله مشکلات حوزه اشتغال استان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ارتباط هدفمندی بین افراد جویای کار و صاحبان صنایع و کارفرمایان وجود ندارد که لازم است اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی اقدام اساسی در این حوزه انجام دهد.
خرّم، ارائه مشاورههای شغلی به افراد جویای کار بویژه فارغالتحصیلان بیکار، ساکنان مناطق حاشیهنشین، دهکهای پایین جامعه و مددجویان نهادهای حمایتی را ضروری دانست و گفت: با وجود فرصتهای شغلی در بخش تولید استان، دسترسی نیروی کار به این فرصتها دشوار است و لازم است که نیروی کار متناسب با نیاز کارفرمایان شناسایی و ارتباط بین آنها برقرار شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین حل مشکل بیکاری در برخی از شهرها و روستاهای استان را نیازمند اصلاح روشها در بخش کشاورزی دانست و گفت: دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که سهم بالایی در حوزه اشتغال دارند، مزیتهای مربوط به این بخشها را شناسایی و فعال کنند.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان استان در حوزه تخصصی خود به صورت جدی وارد شده و موانع ایجاد اشتغال را رفع کنند، افزود: اگر موانع رفع شود، کاروان تولید و اشتغال خودبهخود به حرکت درمیآید.
خرّم همچنین بر فعالتر شدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جدید و تلاش برای افزایش سهم استان از تسهیلات و اعتبارات اشتغالزایی تأکید کرد.
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