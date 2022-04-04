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۱۵ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۴۱

فرماندار شهرستان کهگیلویه:

۸۵۰۰میلیارد ریال برای تکمیل طرح آبرسانی از سد کوثر نیاز است

۸۵۰۰میلیارد ریال برای تکمیل طرح آبرسانی از سد کوثر نیاز است

دهدشت- فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل مرحله نخست آبرسانی به شهرهای چرام، دهدشت، سوق، لنده هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز موسوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این طرح ۲۸ کیلومتر لوله گذاری، سه ایستگاه پمپاژ و پنج مخزن ذخیره آب اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح آبرسانی هزینه شده است، گفت: مرحله اول طرح آبرسانی از سد کوثر گچساران، تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره برداری می‌شود و این طرح به ٢٤٠ هزار نفر آبرسانی می‌کند.

موسوی تصریح کرد: در این طرح ١٦ میلیون و ٩٤٠ هزار متر مکعب آب تأمین می‌شود و تاکنون لوله گذاری به طول ۹ هزار و ٨٢٠ متر، خاکبرداری و بازگشایی مسیر جاده به طول ٢٣ کیلومتر و ساخت مخزن ٥ و ۲۰ هزار متر مکعبی با ۴۵ درصد پیشرفت کاری اجرا شده است.

کد مطلب 5458928

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