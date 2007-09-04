به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز دومین روز از اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، نیکلاس مادورو موروس، وزیر خارجه ونزوئلا به بیان دیدگاههای خود در خصوص مفهوم تنوع فرهنگی و حقوق بشر پرداخت.

وی اظهار داشت: هر ملتی خودش باید فرهنگ اجتماعی و سیاسی و شیوه زندگی اش را انتخاب کند، غربی ها فکر می کنند فقط فرهنگ مصرف، فرهنگی که آنها می خواهند آن را تحمیل کنند باید برجهان حاکم باشد.

وزیر خارجه وئزوئلا گفت: تنوع فرهنگی سلاح اصلی صلح است، امروز قدرتهایی در جهان می خواهند همه فرهنگ ها را یکنواخت کرده و دیگران را مصرف کننده فرهنگ خود کنند، بنابراین نباید تعجب کرد که حقوق فرهنگی کمترین پیشرفت را داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار سامان دهی به مفهوم تنوع فرهنگی در چارچوب یک مدل حقوقی شد.

وزیر خارجه ونزوئلا با حمایت از برنامه هسته ای ایران تصریح کرد: باید در برابر یک نواخت سازی فرهنگ ها بایستیم و بپذیریم که فرهنگ معنای انعطاف پذیری ‌ دارد.

وی ادامه داد: ونزوئلا در راستای مبارزه با فرهنگ های مهاجم ، بر تشکیل یک نظام جدید و آغاز مرحله جدید تاریخی تاکید دارد.

نیکلاس مادورو موروس در بخش پایانی سخنان خود با حمایت مجدد از اهداف اجلاس تهران تاکید کرد : از طرف دولت چاوز اعلام می کنم که ما کاملا از این حرکت ایران در خصوص تنوع فرهنگی و حقوق بشر حمایت می کنیم .