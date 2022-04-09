جمعه پر حادثه رانندگی در محورهای استان سمنان/ ۳ نفر جان باختند

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه روز جمعه نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان هشت مورد حادثه را امدادرسانی کردند، ابراز داشت: بیشترین حوادث و امدادرسانی جادهای در حوزه عباسآباد و میامی بوده است.
وی بابیان اینکه واژگونی سمند کیلومتر ۱۵۵ محور سبزوار به میامی، واژگونی پژو یک کیلومتر بعد میاندشت به سمت میامی و برخورد خاور و تریلی محدوده محور عباس آباد مهمترین حوادث رانندگی محور مذکور را شامل میشوند، افزود: در هر یک از این حوادث متأسفانه یک نفر جانباخته است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه دو مورد از حوادث برخورد دو خودرو با یکدیگر بوده است، ابراز داشت: تصادف سمند با تریلی کیلومتر ۱۴ محور ایوانکی به شریفآباد و برخورد کامیون و سواری کیلومتر ۲۷ محور دامغان به فولاد محله باعث مصدومیت سه نفر در مجموع دو حادثه شده است
محمد خانی بابیان اینکه بیشترین نوع حادثه را خوابآلودگی و عدم هوشیاری راننده و انحراف ماشین از جاده بوده است، تصریح کرد: انحراف از جاده ساینا و برخورد با موانع اطراف جاده کیلومتر ۳۲ محور شاهرود به میامی، انحراف از جاده پراید کیلومتر ۴۲ محور شاهرود دامغان و انحراف از جاده و سقوط از پل کامیون بنز کیلومتر ۲۰ محور میامی – شاهرود در مجموع مصدومیت پنج نفر را به دنبال داشته است.
وی افزود: با استراحت و خواب کافی، پرهیز از عجله و شتاب و هوشیاری میتوان از بسیاری حوادث رانندگی تلخ و ناگوار پیشگیری کرد لذا رعایت این موارد امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
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