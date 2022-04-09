به گزارش خبرنگار مهر، نشریه «یورکشایر پست» در گزارشی به بررسی عملکرد اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی تیم هال سیتی پرداخت و بخشی از گفتگوی «شوتا آروالادزه» سرمربی این تیم را درباره مهاجم ایرانی منتشر کرد.

این نشریه با اشاره به مشکل گلزنی صیادمنش در هال سیتی نوشت: «پیش‌بینی کردن در فوتبال می‌تواند خطرناک باشد، اما با خیال راحت می‌توان در مورد اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی هال سیتی صحبت کرد. جابجایی بین باشگاه‌ها در اواسط فصل به ندرت ساده است، به ویژه زمانی که شما نه تنها کشورها بلکه فرهنگ‌های متفاوت را با هم عوض می‌کنید. این واقعیتی است که صیادمنش در پایان ژانویه از تیم فنرباغچه یکی از غول‌های فوتبال ترکیه به یورکشایر شرقی نقل مکان کرد.»

آروالادزه در این خصوص گفت: اگر صیادمنش هفته گذشته گل می‌زد برای من خیلی بهتر بود و یک جهش بزرگ بود. او در هفته‌های اخیر دو موقعیت عالی داشته است اما این اتفاق سرانجام می‌افتد. دوست داشتم خیلی بیشتر از صیادمنش استفاده کنم، اما او مصدوم شد نیازمند زمان است.

سرمربی هال سیتی افزود: اما من از روز اول تعجب کردم که او واقعاً سریع با تیم ادغام شد. فکر می‌کنم باید برای باشگاه، بازیکنان و کادر فنی اعتبار زیادی قائل شویم. آنها درهای زندگی اجتماعی را که ما اینجا داریم باز کرده‌اند.

طبق اعلام این نشریه، باشگاه هال سیتی تمام تلاش خود را می‌کند تا به صیادمنش برای انطباق با زندگی در یورکشایر کمک کند. در همین ارتباط پنجشنبه گذشته «ایلیجالی» مالک باشگاه هال سیتی بازیکنان و کادر فنی را برای بازدید هوایی از شهر و صرف یک وعده غذایی تیمی به رستوران ایتالیایی برد.

سرمربی هال سیتی تاکید کرد: او (صیادمنش) بازیکن خوب و پرشوری است و اراده‌ای برای عملکرد خوب در فوتبال دارد. آنها (ایرانی‌ها) این سابقه را دارند.

آروالادزه همچنین با تمجید از تربیت و رفتار مهاجم ایرانی اش تصریح کرد: صیادمنش به خوبی بزرگ شده است و از احترام و موقعیتش و همچنین نحوه رفتار با بازیکنان در رختکن آگاه است.

سرمربی هال سیتی گفت: اگر می‌خواهیم بازیکنان موفق شوند، باید تلاش کنیم تا آنها را در هر موردی مشارکت دهیم. فرض کنید آنها چهار ساعت از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱ یا ۱:۳۰ بعد از ظهر در باشگاه وقت می‌گذرانند. آنها بقیه ساعات بیرون هستند. فکر نمی‌کنم حضور در «زوم» و «اسکایپ» و صرف ناهار با خانواده‌هایشان بر روی صفحه نمایش باعث شود بهتر بازی کنند. آنها باید یکپارچه و نزدیک شوند. انگلیسی صیادمنش به اندازه کافی خوب است و نامزدش هم اینجاست.