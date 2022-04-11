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۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ۹:۰۳

بزرگداشت شهیدان حادثه تروریستی حرم رضوی در ورامین برگزار شد

بزرگداشت شهیدان حادثه تروریستی حرم رضوی در ورامین برگزار شد

ورامین- مراسم بزرگداشت حجج الاسلام شهیدان « اصلانی» و « دارایی» در حوزه علمیه امام صادق (ع) ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه، مراسم بزرگداشت حجج الاسلام شهیدان «اصلانی» و «دارایی» از شهدای حادثه تروریستی حرم رضوی در حوزه علمیه امام صادق (ع) ورامین برگزار شد.

در این مراسم که طلاب و اساتید حوزه و جمعی از مسئولان و اقشار مختلف حضور داشتند، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران طی سخنانی به تجلیل از این دو روحانی جهادگر و خدمتگزار پرداخت.

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: دشمنان فکر می‌کنند با اینگونه اقدامات سخیف می‌توانند به اهداف شوم خود برسند حال آنکه یقیناً این خون‌های مطهر افشاگر چهره‌های نفاق خواهد بود.

وی ادامه داد: روحانیت شیعه به خود می بالد که در خط مقدم خدمت به دین و مردم قرار دارد و با قوت به این راه نورانی ادامه خواهد داد.

در ادامه این مراسم همچنین مداح اهل بیت (ع) به مرثیه خوانی پرداخت.

کد مطلب 5464190

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