بزرگداشت شهیدان حادثه تروریستی حرم رضوی در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه، مراسم بزرگداشت حجج الاسلام شهیدان «اصلانی» و «دارایی» از شهدای حادثه تروریستی حرم رضوی در حوزه علمیه امام صادق (ع) ورامین برگزار شد.

در این مراسم که طلاب و اساتید حوزه و جمعی از مسئولان و اقشار مختلف حضور داشتند، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران طی سخنانی به تجلیل از این دو روحانی جهادگر و خدمتگزار پرداخت.

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: دشمنان فکر می‌کنند با اینگونه اقدامات سخیف می‌توانند به اهداف شوم خود برسند حال آنکه یقیناً این خون‌های مطهر افشاگر چهره‌های نفاق خواهد بود.

وی ادامه داد: روحانیت شیعه به خود می بالد که در خط مقدم خدمت به دین و مردم قرار دارد و با قوت به این راه نورانی ادامه خواهد داد.

در ادامه این مراسم همچنین مداح اهل بیت (ع) به مرثیه خوانی پرداخت.