برداشت «باقلا» در سطح ۷۰ هکتار از اراضی ماژین آغاز شد

طیار فیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آغاز برداشت محصول باقلا در سطح ۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی بخش ماژین از نیمه دوم فروردین ماه آغاز شده است.

وی گفت: در کار برداشت باقلا نزدیک به ۴۰۰ نفر مشغول به فعالیت هستند.

فیلی افزود: علاوه بر خشکسالی و کم آبی سال‌های اخیر که باعث پایین آمدن سطح زیرکشت باقلا در ماژین شده است، عدم دسترسی به بذر مناسب نیز بعضاً برای کشاورزان مشکل ساز می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی دره شهر ادامه داد: این محصول علاوه بر تامین نیاز داخلی به دیگر استان‌ها از جمله تهران، اصفهان، اراک و قم ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۶۰۰ تن باقلا به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال از مزارع بخش ماژین برداشت و روانه بازارهای مصرف شود.