ثبت ۵۵ وقف جدید به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ستار علیزاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته وقف در اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، از ثبت ۵۵ وقف جدید به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان در این استان طی یک سال اخیر خبر داد.

وی افزود: استان سمنان دارای ۶ هزار موقوفه، قریب به ۱۸ هزار رقبه و ۱۶۵ بقعه متبرکه است که مدیریت آنها بر عهده اداره‌کل اوقاف و امور خیریه قرار دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در بقاع متبرکه، اظهار کرد: این برنامه‌ها از روزهای پایانی سال و با اجرای طرح «آرامش بهاری» آغاز می‌شود و در طول سال نیز با طرح‌هایی از جمله «بصیرت عاشورایی»، «ولایت علوی»، «اکمال دین نبوی»، «ضیافت الهی»، «نشاط معنوی» و «یاس نبوی» ادامه پیدا می‌کند.

علیزاده با بیان اینکه این برنامه‌ها به‌طور میانگین در ۵۰ بقعه متبرکه استان برگزار می‌شود، گفت: سخنرانی‌های مذهبی، دینی و انقلابی، اقامه نماز جماعت، برگزاری محافل قرآنی، تفسیر قرآن، ترتیل‌خوانی و جزءخوانی و همچنین آموزش روخوانی، حفظ، قرائت، ترتیل و تحقیق قرآن از جمله برنامه‌های فرهنگی اجراشده در بقاع متبرکه است.

وی ادامه داد: در خیمه‌های معرفت نیز غرفه‌های پاسخ‌گویی به مسائل شرعی، پاسخ به شبهات دینی و ارائه مشاوره به جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها فعال هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین با اشاره به استفاده از ظرفیت مبلغان در اجرای برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی، گفت: طی قریب به سه سال گذشته از ظرفیت ۲۵۰ مبلغ اعزامی از قم و همچنین روحانیون بومی استان برای اجرای برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی استفاده شده است.