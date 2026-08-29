به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کتانفروش ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از اولویت‌های بخش کشاورزی استان مرکزی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات از تولید تا فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی و صادرات است.

وی افزود: ایجاد زنجیره‌های کامل تولید و توزیع، زمینه افزایش ارزش اقتصادی کشاورزی و سهم تولیدکنندگان از ارزش نهایی محصولات را فراهم می‌کند.

کتانفروش تصریح کرد: در هفته دولت سال جاری، ۵۸ پروژه در بخش کشاورزی استان به بهره‌برداری رسید که برای اجرای آنها حدود یک‌هزار و ۹۷۷ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شد.

وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری پروژه‌ها از منابع بخش خصوصی و کمتر از ۲۰ درصد از اعتبارات عمرانی، تملک دارایی‌ها و تسهیلات بانکی تأمین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، با جایگزینی روش‌های نوین و فناوری‌های روز به‌جای شیوه‌های سنتی، زمینه‌ساز تولید اقتصادی، باکیفیت و ارزش‌آفرین است.

وی افزود: کشاورزی دانش‌بنیان با افزایش بهره‌وری و ارزش تولید، به حفظ منابع آب و خاک کمک می‌کند و باید توسعه آن در استان شتاب گیرد.