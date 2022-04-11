روحانیت همراه و هم زبان با ولایت در دفاع از دین ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رعایتی بعدازظهر دوشنبه در جمع طلاب و روحانیون استان و محکومیت اقدام تروریستی تکفیری در حرم مطهر رضوی فراموشی اصل و اصول انقلاب را از جمله آسیب‌ها و تهدیدها دانست و گفت: دشمن در این ۴۳ سال بیشتر تمرکز را روی ولایت و روحانیت قرار داده است.

وی ادامه داد: دشمن همیشه دنبال ضربه زدن به روحانیت بوده است و امروز نیز از فضای مجازی و رسانه‌های مختلف بهره برداری می‌کند.

وی با عنوان اینکه در دنیای اسلام همه متفق القول هستند اگر اسلام نابی در اختیار مردم قرار گرفته به دلیل وجود روحانیت و علما است و علمای زیادی کشته شدند و برای رساندن هدف و دین به نسل‌های آینده تا پای جان ایستادند.

حجت الاسلام رعایتی ایران در دوره‌های گذشته همواره ضعیف و ذلیل شمرده می‌شد، گفت: اما در زمان انقلاب و دوران دفاع مقدس با ندای پیر جماران با اندک قوا، پیروزی بزرگ به دست آمد.

وی با اشاره به اینکه برادران اهل سنت ما در گلستان ۶۰۰ شهید در دفاع مقدس تقدیم کردند، افزود: دشمن نمی‌تواند بیداری و وحدت علما را ببیند و روحانیت همراه و همزبان با ولایت است و اگر دشمن با دین ما درافتد با تمام دنیای آنان درخواهیم افتاد.

برای تحکیم و تبیین وحدت امت اسلامی تلاش کنیم

آخوند میرابی امام جمعه اهل تسنن قره تپه بندرترکمن با تصریح بر اینکه دشمنان اسلام به اشکال مختلف به دنبال ضربه زدن به مسلمانان هستند، افزود: باید برای تبیین و تحکیم وحدت امت اسلامی تلاش کنیم.



امام جمعه اهل تسنن قره تپه شهرستان بندر ترکمن در ادامه به نقش امامین انقلاب اسلامی در تقویت وحدت امت اسلام هم اشاره و خاطرنشان کرد: ما به عنوان یک مسلمان باید بیانیه گام دوم انقلاب را مورد توجه داشته باشیم از همین رو وظیفه علمای دین نقش آفرینی در تبیین وحدت اسلامی است.



آخوند میرابی با بیان اینکه احترام به مقدسات دیگر ادیان نوعی فعالیت در جهت تبیین و تحکیم وحدت امت اسلام است، اضافه کرد: دشمن شناسی و دشمن ستیزی از ملزومات تقویت وحدت امت اسلام است.



امام جمعه اهل تسنن قره تپه شهرستان بندر ترکمن تفرقه را عامل آسیب به وحدت اسلامی دانست و افزود: تفرقه جلوی پیشرفت مسلمین را هم خواهد گرفت و مسلمانان نباید به دشمنان اجازه تفرقه افکنی بدهند.



آخوند میرابی با اشاره به اینکه اثرات منفی توطئه و تفرقه بیشتر از بمب گذاری است، تاکید کرد: تداوم اتحاد عملی نیازمند توجه به دستورات دین اسلام و سیره عملی ائمه معصومین (علیهم السلام) است