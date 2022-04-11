قاچاقچی ذغال سیاه در شهرستان کهگیلویه جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براتعلی صالحی افزود: در پی گزارش مأمورین یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان کهگیلویه «بخش دیشموک» مبنی بر حمل غیر مجاز ذغال در منطقه «تنگ لاچندار» گشت زنی و پایش منطقه مذکور انجام شد.

صالحی تصریح کرد: پس از توقیف از یک دستگاه خودرو و بازرسی از آن مقدار ۵۴۶ کیلوگرم ذغال سیاه کشف و پرونده به تعزیرات استان ارسال شد.

وی ابراز داشت: پرونده برای رسیدگی به شعبه بدوی تعزیرات شهرستان دهدشت ارسال و پس از رسیدگی به دلیل عدم ارائه مجوز حمل یا پروانه بهره برداری و دفاعیات بلا وجه و اقرار صریح متهم، قاچاق بودن کالا محرز اعلام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تصریح کرد: متهم علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۶۳۸ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.