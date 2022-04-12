جزئیات اعطای گرنت فناوری به اعضای هیات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، بهنام طالبی با اشاره به اینکه ایجاد گرنت فناوری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی از سال ۹۷ توسط مسئولان معاونت پژوهشی وزارت علوم پیگیری شد گفت: در نهایت پس از موافقت سازمان برنامه بودجه و طی مراحل مختلف، آئین نامه اعطای گرنت در سال ۱۳۹۸ نهایی شده به تصویب وزیر علوم رسید.
وی افزود: همچنین پس از تأسیس معاونت فناوری و نوآوری در وزارت علوم در دولت سیزدهم، این معاونت طرح ملی گرنت فناوری را به مسئولان این وزارت پیشنهاد داد که این طرح در ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ در شورای معاونان وزارت علوم مورد تصویب قرار گرفت و در ۲۱ فروردین برای اجرا ابلاغ شد.
طالبی هدف از احیای طرح گرنت را تغییر رویکرد برنامههای پژوهشی دانشگاهها از انجام پژوهشهای محض به سمت پژوهشهای کاربردی دانست.
وی توسعه تجاری سازی فناوری، جهتگیری بخشی از پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سمت نیازهای جامعه و هدایت دانشگاه به سمت دانشگاههای نسل سوم و کارآفرین را از دیگر اهداف طرح ملی گرنت فناوری اعلام کرد.
طالبی ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح ملی گرنت فناوری، جریان کارآفرینی در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی تقویت شود، همکاری میان پارکهای فناوری دانشگاهها و پژوهشگاهها ارتقا یابد، فعالیتهای توسعه در شرکتهای دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد و تجاری سازی فناوری تقویت شود.
سرپرست دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم تاکید کرد: طرح ملی گرنت فناوری در سه نوع مختلف پیشبینی شده است که به نامهای طرح جوانه، طرح شکوفایی و طرح رشد نامگذاری شدهاند.
وی در بیان طرح جوانه گفت: این نوع گرنت، مختص اعضای هیئت علمی و پژوهشگران است و در دانشگاه پرداخت میشود و هدف نهایی آن رسیدن به یک محصول دانش بنیان از یک طرح پژوهشی بویژه در انجام پایان نامههای تحصیلات تکمیلی است.
طالبی، هدف طرح گرنت شکوفایی را ایجاد دانش فنی و همچنین زایش شرکتهای دانش بنیان در آزمایشگاههای تحقیقاتی دانست و گفت این نوع گرنت نیز به اعضای هیئت علمی پرداخت میشود که در نتیجه تحقیقات خود به ایجاد دانش فنی از یک پژوهش رسیده باشند.
سرپرست دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم اظهار داشت: گرنت رشد نیز به شرکتهایی پرداخت میشود که مرحله رشد خود را طی کرده از دانشگاه خارج شده و در مراکز رشد فناوری مستقر هستند و هم اکنون از ایجاد شرکتهای نوپا حمایت میکنند و فعالیت شتابدهی را بر عهده دارند.
طالبی اظهار داشت: تا کنون ۹۵۱ درخواست دریافت گرنت فناوری در سامانه ثبت شده است و ۷۴۰ عضو هیئت علمی و ۳۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی برای دریافت آن اعلام آمادگی کردهاند این طرح هم اکنون در ۲۶ پارک علم و فناوری کشور اجرا میشود و ۱۷۱ سازمان اجرای این طرح حمایت کردهاند
وی با بیان اینکه ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح گرنت ملی فناوری در نظر گرفته شده است گفت: میزان اعطای گرنت به اعضای هیئت علمی در بخش راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد از ۱۰۰ الی ۳۵۰ میلیون ریال و در بخش راهنمایی دانشجویان دکترا بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون ریال متغیر است.
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