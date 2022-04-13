به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاسم‌پور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کمیته عوارض آلایندگی حفاظت محیط زیست اردبیل اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های کارشناسی، سوابق پایش خوداظهاری و غیر خوداظهاری، تعداد ۱۹ واحد تولیدی از سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰ در فهرست صنایع آلاینده استان قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: صنایعی که بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده محسوب می‌شوند، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به نحوه شناسایی و تعیین صنایع مشمول گفت: پس از تهیه گزارش کارشناسی از سوی کارشناسان و نمونه‌برداری توسط آزمایشگاه اداره کل و یا آزمایشگاه‌های معتمد مطابق دستورالعمل تهیه فهرست صنایع آلاینده ابلاغی از سوی سازمان، مراتب در کمیته عوارض آلایندگی طرح و نسبت به درج نام واحد در فهرست صنایع آلاینده اقدام می‌شود.

قاسم پور افزود: اگر واحدی در دوره قبل آلاینده بوده باشد، به شرط انجام اقدامات اصلاحی و تأیید کارشناسان بازدیدکننده، نسبت به حذف نام واحد از فهرست مورد نظر اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: مطابق قانون جدید واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، بر اساس معیارهایی مانند شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم، یک و ۱.۵ درصد مشمول عوارض سبز می‌شوند.

قاسم‌پور در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: این امر با ابلاغ دستورالعمل نحوه اجرای قانون یاد شده از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز عملیاتی خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بیان کرد: افزون بر یک‌هزار و ۴۵ واحد تولیدی در استان اردبیل وجود دارد که حدود ۷۸ درصد آنها در حال حاضر فعال هستند.