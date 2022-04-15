هشتمین هفته هنر انقلاب پایان یافت/ وظیفه سنگین روایت درست انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هشتمین هفته هنر انقلاب اسلامی شامگاه جمعه ۲۶ فروردین ماه با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، مرتضی سرهنگی و مسعود شجاعی طباطبایی چهره‌های هنر انقلاب در سال‌های گذشته و جمعی از مدیران فرهنگی و هنری و هنرمندان در محوطه باز حوزه هنری برگزار شد.



دادمان ضمن خوشامدگویی به حضار و تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) گفت: امسال به یمن و برکت تقارن ماه مبارک رمضان و هفته هنر انقلاب اسلامی و همچنین به دلیل فروکاست بیماری کرونا که ما را از این محافل محروم کرده بود، تصمیم گرفتیم از روز یکشنبه تا جمعه هر شب را اختصاص به یک الی دو رشته هنری بدهیم و از هنرمندان و چهره‌های برجسته تقدیر کنیم که این اتفاق افتاد.

وی بیان کرد: امسال نیز به سنت هر ساله چهره هنر انقلاب را معرفی خواهیم کرد و امیدواریم سالی پربرکت و توفیق باشد و انشاالله سال خوب پیش‌روی همه هنرمندان باشد و ما نیز تکالیف‌مان را به سرانجام برسانیم.

در ادامه گروه هم آوایی «پیامبر اعظم» برنامه اجرا کردند که در واقع با اجرای قطعه «در شمار زندگان» از این پروژه گروه رونمایی به عمل آمد.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه مراسم ضمن تبریک ماه رمضان و میلاد امام حسن مجتبی (ع) گفت: یاد و خاطره سید شهدای اهل قلم سیدمرتضی آوینی را گرامی می‌دارم. ما از روزهای اول انقلاب که حوزه هنری برای پاسداشت فرهنگ و هنر تأسیس شد، وقتی به کارنامه این حوزه پرتلاش نگاه می‌کنیم آکنده از زنان و مردانی است که کوشش بسیار کردند و امروز نظام اسلامی ما شاهد میراث ارزشمندی است و اگر نقدی هم است، قطعاً شامل نفی تلاش‌های عزیزان نمی‌شود.

وی بیان کرد: اگر نقدی به عملکرد فرهنگی هنری‌مان وارد است به واسطه فاصله‌ای است که با عظمت رخداد بزرگ انقلاب اسلامی داریم. همه روزها و شب‌هایی که بر این انقلاب بزرگ گذشته، جا دارد که امروز نیز همچون قبل پیگیر و مؤثر باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: امروز اگر با مطالبه جدی رهبری در موضوع جهاد تبیین و روایت مواجهیم به این دلیل است که هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و موانع بسیاری نیز سر راه‌مان است.

وی گفت: در واقع یک جریان فرهنگی قوی متکی به دلار و پوشش رسانه‌ای قوی برای تحریف همه دستاوردهای انقلاب کار می‌کنند و امروز نیز ابزار پیچیده‌تری در اختیار دارند. به همین دلیل ما وظیفه سنگینی داریم تا بتوانیم روایت درستی را بیان کنیم و اینگونه برنامه‌ها و نشست‌ها کار را برای نسل جوان و تصمیم‌گیری آنها آسان‌تر می‌کند و طی مسیر برای آنها هموارتر می‌شود و از همه تشکر می‌کنم که چنین برنامه‌ای را برگزار کردند.

حجت‌الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز پس از پخش کلیپ مروری بر چهره‌های هنر انقلاب طی سال‌های گذشته روی صحنه آمد و گفت: درود بر محسن مؤمنی شریف که چنین برنامه‌ای را بنا نهاد. یکی از برکت‌های برگزاری معرفی چهره‌های هنر انقلاب اسلامی این بود که چهره آرمانی هنرمند مکتبی انقلابی برای ما تجسم یافت. هر چه پیش رفتیم، اهمیت تبیین و روایت هنرمندانه حق و حقیقت افزون و افزون‌تر شده و امروز در نبرد حق علیه باطل مشهود است.

وی اظهار کرد: امروز اهمیت معرفی یک یک هنرمندانی که در این هفته از آنها تجلیل شد، مشخص شده است و اهمیت این اتفاق که پرچم‌داری مکتب هنر انقلابی به این روایت هنرمندانه است، بیش از گذشته مشهود و نمایان است. امیدوارم این مقطع نیز، به همت همه و به ویژه همکاران رسانه‌ای به صورت مطلوب بگذرد.

پس از پایان صحبت‌های حجت‌الاسلام قمی، رسالت بوذری که اجرای مراسم را عهده‌دار بود از محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی دادمان، حجت‌الاسلام امرودی و مجدالدین معلمی درخواست کرد برای اعطای تندیس به چهره هنر انقلاب ۱۴۰۰ روی صحنه بیایند.

در ادامه عبدالحمید قدیریان به عنوان چهره «هفته هنر انقلاب اسلامی ۱۴۰۰» معرفی و تجلیل شد.

قدیریان پس از دریافت تندیس چهره هنر انقلاب در سخنانی گفت: چنین موقعیت‌هایی از این نظر خوب است که فرصتی به آدم می‌دهد که تریبون در اختیارش قرار بگیرد. در دوران جنگ شاهد بودیم که فرهنگ حسینی به راه افتاد، قدرتمند شد و بسیار بهره و لذت بردیم و بعد از سال‌ها حتی تبعات این فرهنگ سبب شد کتاب‌های مختلفی از خاطرات جبهه و دفاع مقدس تولید شود. در حال حاضر جنس جنگ عوض شده و دورنما و غایتی که مقام معظم رهبری نیز برای ما تبیین کرده‌اند، متفاوت است و فضا شکل دیگری شده است.

وی بیان کرد: به تبع چنین شرایطی ما نیاز به بال دیگری برای پرواز داریم و حال که قرار است با آینده‌ای نورانی حرکت کنیم، نیاز به ابشاری از معرفت داریم که در سختی‌ها به ما اجازه پرواز دهد. بنابریان الان زمانش است که بال قدرتمند و ابدی مهدویت پرداخته شود.

قدیریان با بیان اینکه شیعه را بال حسینیت و مهدویت از سقوط نجات داده است، گفت: امید دارم که بتوانیم از مهدویت نیز همچون حسینیت بهره ببریم. امیدوارم سایه رهبری همچنان مستتدام باشد چون جنس‌شان جنس خدایی است و خدا کمک کند ما هم سرباز باشیم و بتوانیم خدمت کنیم و این راه را در کمال پیروزی طی کنیم.

