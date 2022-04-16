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۲۷ فروردین ۱۴۰۱، ۱۹:۵۹

از سوی اداره کل هواشناسی خوزستان؛

هشدار هواشناسی سطح زرد دریایی در خوزستان صادر شد

هشدار هواشناسی سطح زرد دریایی در خوزستان صادر شد

اهواز- اداره کل هواشناسی خوزستان با انتشار اطلاعیه‌ای به دلیل افزایش سرعت باد و خطر ارتفاع موج در شمال خلیج فارس، هشدار دریایی سطح زرد را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق هشدار هواشناسی دریایی صادر شده در ۲۷ فروردین ماه امسال به دلیل افزایش سرعت باد خطر ارتفاع موج در شمال خلیج فارس، مناطق ساحلی و دور از ساحل خوزستان از اوایل وقت یکشنبه تا پیش از ظهر دوشنبه هفته جاری وجود دارد.

بر این اساس در روزهای اعلام شده احتمال غرق شدن شناگران، آسیب به قفس‌ها و تورهای صیادی، خسارت به قایق‌های کوچک، شناورهای سبک و اختلال در فعالیت‌های دریایی خلیج فارس وجود دارد.

اداره کل هواشناسی خوزستان توصیه کرد که از هرگونه تردد قایق‌های سبک و تفریحی، فعالیت‌های شیلاتی و فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحل در این روزها خودداری شود تا مردم دچار خسارت مالی و انسانی نشوند.

کد مطلب 5468467

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