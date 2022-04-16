مرز بین قوای مقننه و اجرایی باید مشخص باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی در جمع اهالی رسانه با بیان اینکه گاهی دیدگاههای دولت در مقایسه با مجلس به خوبی مطرح نمیشود، اظهار کرد: در مقطع بررسی لایحه بودجه، از طریق مجلس درباره بودجه مدام اطلاعرسانی میشود ولی از سوی دولت کمتر اطلاعرسانی میشود.
وی ادامه داد: اگر قوا دست به دست هم دهند مشکلات مردم حل میشود. در صورت چالش و درگیری میان قوا کشور ضرر میکند، رئیسجمهور تاکنون هفت بار به مجلس رفته است. نشست دولت و مجلس چند بار برگزار میشود. فردا هم نشست مشترک دولت و مجلس در سالن اجلاس سران به میزبانی دولت برگزار می شود، رئیسجمهور تاکنون با ۲۲۹ نماینده دیدار داشته است.
حسینی افزود: هرچه نماینده میگوید را نمیتوانیم اجرایی کنیم، زیرا منابع کشور محدود است، هر نمایندهای که با وزیر، کاری داشته است، توانسته مباحث خود را مطرح کند؛ از ناحیه دولت در تعامل با مجلس کوتاهی نشده است.
وی با بیان اینکه تعداد تذکرات و سؤالات از دورههای قبل بیشتر شده است که این مسئله به بررسی نیاز دارد، گفت: ۱۴۶۷ تذکر و ۱۳۱۴ سؤال مطرح شده که تعدادشان زیاد است. یک دلیل این تذکرات و سؤال، امیدواری به اقدامات دولت است، اگر آنها ناامید بودند اصلا این سؤالات را مطرح نمیکردند، آنها همچنین دولت را از آن خود میدانند. شاید برخی نمایندگان هم کمتر در مسائل اجرایی تجربه دارند.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: ما از نقد استقبال میکنیم ولی اگر وزیری خواسته ما را برآورده نمیکند، نباید هر حرفی درباره آن وزیر مطرح کنیم. مرز بین دو قوا باید مشخص باشد و نماینده نباید در کار اجرا دخالت کند، زیرا این کار به نفع خود نماینده نیست.
معاون پارلمانی رئیسجمهور با اشاره به اینکه در تعامل با مجلس اخلاق و سعه صدر را رعایت میکنیم، خاطرنشان کرد: مردم با گرفتاریهای معیشتی مواجه هستند و مشکلات خود را به نمایندگان مطرح میکنند و آنها هم تقاضای مردم را به دولت منتقل میکنند؛ شاید بخشی دیگری از تعداد زیاد تذکرات به دلیل همین امر باشد، از سویی باید از مجلس به خاطر رأی اعتماد خوب به وزرا تشکر کنیم، ما برنامههای مطرح شده وزرا در مجلس شورای اسلامی را به آنها دادهایم تا اجرایی کنند.
حسینی درباره احتمال اصلاح کابینه اظهار کرد: برخی با یک یا دو وزیر مخالف بودند و میخواستند وزرا تغییر کنند، وزرا شب و روز کار و برنامههای خود را دنبال میکنند. تاکنون بحثی در دولت درباره تغییر وزرا مطرح نشده است، البته بررسی عملکردها در دولت انجام میشود، اما این بررسی به معنای این نیست که قرار است وزیری جابه جا شود. شش سؤال در دستور کار مجلس است، یک سؤال اصلا طرح نشده و نمایندگان از پنج سؤال دیگر قانع شدهاند و بحث استیضاح در مجلس مطرح نیست، در دولت هم بحث تغییر وزیر مطرح نیست.
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