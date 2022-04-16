مشکل مالی داریم/ از بازی با برزیل و آرژانتین بی اطلاعم!

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی درباره برنامه آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ گفت: قرار شد بهرام رضائیان، حمید استیلی و دراگان اسکوچیچ دور هم جمع شوند و برنامهریزی کنند. اسکوچیچ برنامه داده، اما این آقایان باید آن را تدوین کرده و به هیأت رئیسه ارائه دهند تا اجرایی شود.
سرپرست فدراسیون فوتبال درباره گفتگو با جیانی اینفانتینو در حاشیه مراسم قرعه کشی جام جهانی قطر تاکید کرد: شخصاً با اینفانتینو در مورد فوتبال ایران و مسائل و حاشیه هاهای به وجود آمده صحبتهایی کردم. او هم گفت که دوست دارم نه فقط به ایران بلکه کل کشورها کمک کنم. مهمترین در خواست ما هم مربوط به پولهای بلوکه شده در فیفا و AFC بود. دنبال سریعترین راه حل برای دریافت آنها هستیم.
ماجدی در خصوص بازیهای دوستانه تیم ملی ایران در مسیر جام جهانی اظهار داشت: حدود ۲ ماه است در فدراسیون هستم. شاید تیمهای بزرگ در رنکینگ فیفا از یک سال قبل برنامههای خود را چیده باشند. ما باید ببینیم کدام تیمها با هم بازی ندارند.
سرپرست فدراسیون در خصوص بازی احتمالی تدارکاتی با برزیل و آرژانتین تصریح کرد: در این رابطه چیزی نمیدانم و اگر کامرانیفر گفته از خودش بپرسید. چیزی را که قطعی شود ۱۰۰ درصد اعلام خواهیم کرد.
ماجدی در پایان راجع به مسدودی حساب فدراسیون گفت: سازمانی نیستیم که نخواهیم مالیات بدهیم. در سال جامجهانی همه باید به فوتبال کمک کنند. ما هم جزو سازمانهایی نیستیم که نخواهیم پول را پرداخت کنیم. کمی مشکل داریم و در مضیقه هستیم.
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