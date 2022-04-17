  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۴:۰۸

ابلاغ بخشنامه ۱۴بندی دانشگاه فنی و حرفه ای درباره حضوری شدن آموزش

ابلاغ بخشنامه ۱۴بندی دانشگاه فنی و حرفه ای درباره حضوری شدن آموزش

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای از ابلاغ بخشنامه ای درخصوص تمهید شرایط لازم جهت برگزاری کلاس‌ها و اجرایی شدن مصوبات حضوری شدن فعالیت‌های دانشگاه، در قالب ۱۴ بند به روسای استانی دانشگاه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان خسرویان سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای با توجه به ازسرگیری آموزش‌های حضوری و بازگشایی دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای سراسر کشور از چهاردهم فروردین ۱۴۰۱، بخشنامه‌ای در خصوص تمهید شرایط لازم جهت برگزاری کلاس‌ها و اجرایی شدن مصوبات حضوری شدن فعالیت‌های دانشگاه، در قالب ۱۴ بند به تاریخ هشتم فروردین‌ماه به رؤسای استانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای ابلاغ کرد.

در ادامه، به‌منظور اهتمام بر تحقق ازسرگیری آموزش‌های حضوری و نظارت جدی بر اجرای مصوبات مذکور، مسئولیت تعیین شاخص‌ها و اعزام ناظرین دانشگاه بر عهده مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای قرار گرفت و متعاقب آن، تیم‌های نظارتی متشکل از مدیران‌کل و معاونین دفاتر و ادارات و نمایندگان استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، به‌منظور عارضه‌یابی و شناسایی مشکلات و پیگیری امور تا برطرف شدن موانع و حصول نتیجه موردقبول، در قالب ۳۱ تیم جداگانه، از دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای سراسر کشور در ۳۱ استان بازدید به عمل آوردند.

این بازدیدها در بازه زمانی دوروزه از تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه لغایت تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه انجام شد و ۳۵ نفر در قالب ۳۱ تیم مسئولیت بازدیدهای استانی را بر عهده داشتند.

گفتنی است در این بازدیدها ناظران اعزامی از وضعیت موجود دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها اطلاع یافتند و رؤسای مراکز نیز در جریان افق انتظارات ریاست دانشگاه از عملکرد مؤثر مسئولین در ارتباط با آماده‌سازی شرایط با رعایت موازین بهداشتی، برای حضور کامل دانشجویان در مراکز قرار گرفتند.

کد مطلب 5468872
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه