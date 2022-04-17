ابلاغ بخشنامه ۱۴بندی دانشگاه فنی و حرفه ای درباره حضوری شدن آموزش

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان خسرویان سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای با توجه به ازسرگیری آموزشهای حضوری و بازگشایی دانشکدهها و آموزشکدههای فنی و حرفهای سراسر کشور از چهاردهم فروردین ۱۴۰۱، بخشنامهای در خصوص تمهید شرایط لازم جهت برگزاری کلاسها و اجرایی شدن مصوبات حضوری شدن فعالیتهای دانشگاه، در قالب ۱۴ بند به تاریخ هشتم فروردینماه به رؤسای استانی دانشگاه فنی و حرفهای ابلاغ کرد.
در ادامه، بهمنظور اهتمام بر تحقق ازسرگیری آموزشهای حضوری و نظارت جدی بر اجرای مصوبات مذکور، مسئولیت تعیین شاخصها و اعزام ناظرین دانشگاه بر عهده مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفهای قرار گرفت و متعاقب آن، تیمهای نظارتی متشکل از مدیرانکل و معاونین دفاتر و ادارات و نمایندگان استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، بهمنظور عارضهیابی و شناسایی مشکلات و پیگیری امور تا برطرف شدن موانع و حصول نتیجه موردقبول، در قالب ۳۱ تیم جداگانه، از دانشکدهها و آموزشکدههای فنی و حرفهای سراسر کشور در ۳۱ استان بازدید به عمل آوردند.
این بازدیدها در بازه زمانی دوروزه از تاریخ ۱۶ فروردینماه لغایت تاریخ ۱۷ فروردینماه انجام شد و ۳۵ نفر در قالب ۳۱ تیم مسئولیت بازدیدهای استانی را بر عهده داشتند.
گفتنی است در این بازدیدها ناظران اعزامی از وضعیت موجود دانشکدهها و آموزشکدهها اطلاع یافتند و رؤسای مراکز نیز در جریان افق انتظارات ریاست دانشگاه از عملکرد مؤثر مسئولین در ارتباط با آمادهسازی شرایط با رعایت موازین بهداشتی، برای حضور کامل دانشجویان در مراکز قرار گرفتند.
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