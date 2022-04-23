به گزارش خبرنگار مهر، اغراق نیست اگر اوج آرزوی ورزشی فوتبالیست‌ها را حضور در بزرگترین رویداد ورزشی دنیا با پیراهن تیم ملی کشورشان بدانیم و از همین رو سال‌هایی که به جام جهانی ختم می‌شود به جز بازیکنان، برای تیم‌هایی که نمایندگان بیشتری در این مسابقات داشته باشند هم بسیار حائز اهمیت است.

درخشش و یا حتی تنها حضور هر بازیکن در جام جهانی که به منزل بزرگ‌ترین ویترین برای دیده شدن است می‌تواند در بازارهای نقل و انتقالات برای آن بازیکن یک شرایط کاملاً ویژه باشد و هر باشگاه هم به ازای داشتن هر یک بازیکن در جام جهانی به درآمدهای قابل توجهی از این راه می‌رسد. بنابراین موضوع به جز بازیکنان، برای باشگاه‌ها هم بسیار مهم و دارای اهمیت است.

در خبرهای غیر رسمی و حتی بعضاً رسمی به اخباری در خصوص تمایل به بازگشت یکسری از ستاره‌های سابق استقلال و پرسپولیس که در لیگ‌های خارجی شاغل هستند برخورد می‌کنیم. اخباری که امروز مشخص نیست شایعه است یا می‌توان آن را به واقعیت نزدیک دانست. با این حال از آنجایی که بازی کردن در لیگ ایران و به خصوص در استقلال و پرسپولیس برای برخی از بازیکنان که انتقال موفقی به خارج از ایران نداشتند می‌تواند شانس حضور در جام جهانی را افزایش دهد، نمی‌توان به راحتی از کنار این اخبار (حتی اگر شایعه باشند) عبور کرد.

اصلی ترین مانع برای بازگشت قایدی

مهدی قایدی ستاره سابق و جوان استقلال که قبل از انتقالش می‌رفت جایگاه ثابتی برای خود در تیم ملی دست و پا کند، بعد از ترانسفر به لیگ امارات دچار چنان افتی شد که هم بازی در تیم باشگاهی و هم امکان دعوت شدن به تیم ملی را از دست داد و قاعدتاً ادامه این روند رویای جام جهانی را از این بازیکن ۲۳ ساله که روزگاری لقب «نیمار آسیا» را یدک می‌کشید، می‌گیرد.

از قایدی به عنوان یکی از محتمل‌ترین ستاره‌های سابق سرخابی که برای فصل احتمال بازگشتش به لیگ ایران و تیم استقلال وجود دارد یاد می‌شود. البته که با توجه به قرارداد بلند مدت قایدی با شباب الاهلی، مانع بزرگی که سر راه تحقق این اتفاق است، مبلغی است که باید بابت رضایت‌نامه و فسخ قرارداد این بازیکن به باشگاه اماراتی پرداخت شود.

بازگشت پس از ۵ سال

کاوه رضایی مهاجم سابق آبی پوشان که در سالهای اخیر یکی از بازیکنان ثابت در اردوهای تیم ملی بود و هر از گاهی هم امکان حضور در میدان را پیدا می‌کرد، روزهای خوبی را در لیگ بلژیک نمی‌گذراند و از این بازیکن هم که روزگاری ستاره خط حمله استقلال بود به عنوان یکی از خریدهای جدی فصل آینده استقلال نام آورده می‌شود. این مهاجم ۳۰ ساله هم به خوبی می‌داند بازگشتش به استقلال می‌تواند شانس او را برای انتخاب در ترکیب نهایی تیم ملی در جام جهانی تاثیر گذار باشد.

مانع بزرگی که سر راه بازگشت این بازیکن به استقلال قرار دارد، رسیدن به سن ۳۰ سالگی و سن سربازی است و البته یکی از مربیان استقلال هم اخیراً بازگشت این بازیکن به جمع آبی پوشان را تکذیب کرده است. با این حال باید صبر کرد و دید آیا شایعه بازگشت کاوه به جمع آبی پوشان به واقعیت نزدیک می‌شود یا خیر.

ستاره ایران در جام جهانی روسیه

امید ابراهیمی که یکی از ستاره‌های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود، چهارمین فصل حضورش در لیگ ستارگان قطر را تجربه می‌کند. شاید ابراهیمی که مدتهاست دیگر به تیم ملی دعوت نمی‌شود حتی در صورت بازگشت به استقلال هم شانس زیادی برای دعوت شدن به تیم ملی نداشته باشد، اما زمزمه‌هایی در خصوص احتمال بازگشت این بازیکن که بسیاری او را یکی از بهترین هافبک‌های دفاعی تاریخ باشگاه استقلال می‌دانند، وجود دارد.

استقلال، سکوی پرتاب دوباره برای کریمی

علی کریمی هافبک ۲۸ ساله‌ای که روزگاری جانشین امید ابراهیمی در استقلال شد و اوج فوتبالش را در با پیراهن آبی به نمایش گذاشت، بعد از جدایی از آبی پوشان و حضور در لیگ‌های قطر و ترکیه روزهای خوبی را تجربه نکرد. کریمی نه تنها با آماری که در فصل جاری دارد و با توجه به مصدومیتی که با آن مواجه بود شانس زیادی برای ادامه فوتبال در اروپا ندارد، بلکه حتی در صورت رسیدن به آمادگی هم شاید شانس زیادی برای حضور در جام جهانی نداشته باشد.

بازگشت به استقلال در صورت بهبودی شاید بهترین گزینه برای علی کریمی باشد تا او بتواند از آخرین فرصت‌ها برای بازگشت به تیم ملی و حضور در جام جهانی بهره ببرد. این موضوع می‌تواند شایعه بازگشت احتمالی کریمی به استقلال را هم تا حدودی به واقعیت نزدیک کند.