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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۶:۰۸

گزارش جدید محققان؛

عوارض جانبی دوز تقویتی واکسن کووید ۱۹ شایع تر است

عوارض جانبی دوز تقویتی واکسن کووید ۱۹ شایع تر است

محققان گزارش می دهند که به نظر می رسد عوارض جانبی دوزهای تقویت کننده کووید ۱۹ نسبت به دوزهای اولیه واکسن قوی تر است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، محققان معتقدند عوارض جانبی ممکن است قوی‌تر باشد زیرا سیستم ایمنی به دوزهای بعدی واکسن واکنش شدیدتری نشان می‌دهد.

محافظت بدن در برابر کووید ۱۹ پس از دوزهای اولیه واکسن شروع به کاهش می‌کند و برای حفظ ایمنی، تزریق دوزهای تقویت‌کننده ضروری است.

در حالی که تقویت‌کننده‌های واکسن به محافظت از همه افراد در برابر بیماری‌های حاد کمک می‌کنند، برخی افراد ممکن است عوارض جانبی مشابه علائم را تجربه کنند.

بر اساس مطالعه جدید محققان، بروز عوارض جانبی نادر با شدت کم مانند خستگی، تورم غدد لنفاوی و حالت تهوع پس از دریافت تقویت کننده‌های واکسن کووید ۱۹ بیشتر از دوزهای معمولی است.

عوارض جانبی نادر و با شدت کمتر گزارش شده در این مطالعه عبارتند از:

• خستگی

• تورم غدد لنفاوی

• حالت تهوع

• سردرد

• درد مفاصل و عضلات

• اسهال

• تب

• استفراغ

• لرز

محققان خاطرنشان می‌کنند که علائم پس از تزریق دوز تقویت کننده مشابه علائم خود کووید ۱۹ است. این به این دلیل است که سیستم ایمنی ما در تلاش است تا در برابر کووید ۱۹ ایمنی ایجاد کند.

محققان تصریح می‌کنند که عوارض جانبی پس از واکسیناسیون با پاسخ ایمنی قوی‌تر ارتباط ندارد، همانطور که عدم وجود عوارض جانبی نشان دهنده پاسخ ایمنی ضعیف نیست.

کد مطلب 5471226

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      10 0
      پاسخ
      لطفا سکته را هم به عوارض اضافه کنید!
    • رسول IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۲
      0 1
      پاسخ
      سلام البته به قول وزیر بهداشت هیچ کس هنوز باواکسن نمرده

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