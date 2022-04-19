امکان کشت بهاره در منطقه سد «ایوشان» وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، مدیر حوزه ریاست، مدیر آب و خاک و مسئول مرکز جهاد کشاورزی «بیرانشهر» به همراه تعدادی از کشاورزان بخش «بیرانوند» از سد مخزنی «ایوشان» و بند انحرافی «کاسیان» بازدید کردند.

در این بازدید که در خصوص بررسی مسائل و مشکلات سد «ایوشان» صورت گرفت اعلام شد با توجه به اینکه میزان ظرفیت ذخیره آب پشت سد «ایوشان» ۵۱ میلیون متر مکعب است و بر اساس اعلام مدیریت امور آب منطقه استان لرستان ذخیره موجود در پشت این سد هم اکنون ۲۲ میلیون مترمکعب است، نسبت به زمان مشابه سال گذشته که ذخیره آب پشت سد ۳۵ میلیون مترمکعب بوده، با کاهش و افت ۱۳ میلیون مترمکعبی از ظرفیت ذخیره آب سد «ایوشان» مواجه هستیم.

از ۲۲ میلیون مترمکعب حجم آب ذکر شده پنج میلیون مترمکعب آن را حجم آب مرده سد تشکیل می‌دهد که قابل استفاده نیست، میزان ۶.۳ میلیون مترمکعب از آن حجم، حق آبه زیست محیطی و میزان سه میلیون مترمکعب آن نفوذ و تبخیر شده و تنها شش میلیون مترمکعب باقی می‌ماند.

بنا بر این گزارش، از شش میلیون مترمکعب باقیمانده مطابق با اعلام قبلی اداره آب و فاضلاب استان لرستان با توجه به لزوم تأمین آب در سطح شهرستان خرم آباد و نیاز ۱۱۵ روستا به آن و بر اساس مصوبه شورای حفاظت منابع آب استان لرستان امسال هیچ دریچه‌ای از سد باز نخواهد شد و امکان کشت بهاره در سطح منطقه وجود ندارد و آب موجود بایستی برای کشت هوایی نظیر گندم، جو، یونجه، شبدر و باغ‌ها مدیریت شود.

بنا بر این تا زمانی که اداره آب منطقه‌ای و مدیریت منابع آب شهرستان خرم آباد به طور رسمی حجم آب را اعلام نکنند نمی‌توانیم برای فصول گرم سال برنامه ریزی های لازم را داشته باشیم.

در بازدید انجام شده همراه با بهره برداران آن حوزه، بر ضرورت شناسایی و معرفی چاه دارانی که اقدام به رعایت الگوی کشت نکرده‌اند، شناسایی کشاورزانی که در منطقه با موتور تلمبه‌های غیر مجاز اقدام به برداشت از آب‌های سطحی رودخانه کرده‌اند، ارائه توصیه‌های لازم به کشاورزان برای جایگزینی کشت‌های غیر آبدوست و همچنین جلوگیری از اجاره دادن اراضی کشاورزی به کشاورزان غیر بومی توسط دلالان و افراد سود جو تأکید شد.