هوای کرج ناسالم است/ گرد و غبار عامل اصلی

مجید درگی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هماکنون بر روی عدد ۱۵۴ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای تمامی گروهها قرار دارد.
وی بیان کرد: بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستانهای فردیس، ساوجبلاغ، نظرآباد و اشتهارد به ترتیب ۸۳، ۱۰۷، ۱۱۴ و ۱۴۹ است که بر این مبنا کیفیت هوای فردیس در وضعیت قابل قبول و بقیه شهرستانها در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند.
سرپرست ادارهکل حفاظت محیط زیست البرز تصریح کرد: وجود گرد و غبار و تردد خودروها منجر به کاهش کیفیت هوای کرج شده است.
وی متذکر شد: بر این اساس ساکنان کرج به ویژه گروههای حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.
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