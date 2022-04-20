چین از نوآوری های فناورانه پشتیبانی مالی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همچنین دولت تصمیم دارد پشتیبانی مالی برای حوزه های کمتر توسعه یافته را بیشتر و از سوی دیگر بدهی دولت های محلی را کاهش دهد.

خبرگزاری شینهوا در خبری اعلام کرد شی جین پینگ رییس جمهور چین در این جلسه بر تلاش ها برای ساخت دولت دیجیتال و اصلاحات سیستم مالی پیشرفته تاکید کرده است.

جین پینگ که دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و مدیرعامل کمیسیون مرکزی ارتش است، در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون مرکزی برای وسیع تر کردن اصلاحات کلی این اظهارت را بیان کرد.

او در این جلسه به تمرکز روی ارتباطات ضعیف سرویس های فناوری مالی برای دستیابی به نوآوری های علمی و فناوری وارتقای پشتیبانی مالی از نوآوری نیز اشاره کرد تا به این ترتیب تضمین شود در عصر جدید نیازهای نوآوری های علمی و فناورانه بهتر برآورده شود.

همچنین رییس جمهور چین پیشنهاد کرد برای تشویق پرسنل بخش های علمی و فناوری برای دستیابی به پتانسیل کامل خود و نشان دادن مهارت هایشان، یک محیط نوآوری ساخته شود که برای ایجاد دستاوردهای مداوم و به کارگیری موثر نتایج تحقیق مفید باشد.