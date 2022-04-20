به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در دومین ماه سال ۱۴۰۱، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ماهانه به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز خواهد شد، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می‌شود.

سهمیه‌بندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسائط نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها ابتدا ۶ ماه بود که به‌دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعلام‌شده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۹ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

لازم به ذکر است در یک تا دو سال گذشته به‌دلیل محدودیت کرونا، مصرف سوخت کشور در ایام نوروز در مقایسه با سال‌های پیش از کرونا کاهش یافت، اما با بهبود شرایط شیوع ویروس کرونا، مقدار مصرف بنزین در کشور افزایش یافته است.

مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیش از این از پیش‌بینی برای افزایش مصرف بنزین در ایام نوروز به میانگین روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر خبر داده بودند که این عدد با افزایش حجم ترددهای درون و برون‌شهری ناشی از کاهش کرونا در کشور به ۱۰۷ میلیون لیتر رسید؛ مصرف بنزین کشور همچنین در روز ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۰ با ثبت رکوردی تازه، به ۱۳۱ میلیون لیتر رسید.

مصرف بنزین کشور در ایام نوروز امسال در حالی در مقایسه با سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافت که یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش خیره‌کننده مصرف، افزایش حجم سفرها پس از دو سال از آغاز شیوع ویروس همه‌گیر کرونا و مهار شیوع این بیماری در کشور است.