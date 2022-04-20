بررسی مخزن «سی ان جی» ۵ هزار خودرو در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اجباری بودن استاندارد مخازن «سی ان جی» نصب شده در خودروهای دوگانه سوز، در سال گذشته پنج هزار و ۴۴۳ مخزن خودرو، مورد بازرسی و آزمون قرار گرفت که از این تعداد، ۴۶ عدد مخزن مردود و معدوم شد.

وی افزود: بازرسی چشمی از مخازن مذکور هر سه سال یک بار و آزمون هیدرو استاتیک به صورت پنج سال یک بار انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: از آن جایی که مخازن «سی ان جی» خودرویی، تحت فشار حدود ۳۰۰ بار هستند، آسیب ناچیز می‌تواند باعث ایجاد خطر انفجار شود، از این رو انجام آزمون هیدرواستاتیک مخازن «سی ان جی» و بازدید دوره‌ای آنها، از اهمیت زیادی برخوردار است.

قنبریان گفت: در حال حاضر شش آزمایشگاه همکار استانی و پنج آزمایشگاه دارای گواهینامه در سطح ملی در زمینه آزمون هیدرو استاتیک مخازن «سی ان جی» در استان فعالیت دارند که بر اساس استاندارد ملی مربوطه و با همکاری بازرسان استاندارد، مخازن ذخیره «سی ان جی» منصوبه بر روی خودروهای دوگانه سوز را مورد بازرسی و آزمون ادواری قرار می‌دهند.

وی تاکید کرد: بر اساس این گزارش، شهروندان در صورت داشتن هر گونه شکایت یا مشاهده تخلف از آزمایشگاه‌های آزمون هیدرو استاتیک مخازن «سی ان جی» خودرو، می‌توانند موارد خود را به اداره کل استاندارد استان اعلام کنند.