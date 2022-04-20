آزادی ۷ محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزی افزود: ۷ نفر از محکومینی که به اتهام قتل عمد در انتظار اجرای حکم قصاص بودند با پیگیریهای بیوقفه واحد مددکاری و اخذ رضایت از اولیای دم، سال جدید را با سرنوشتی متفاوت آغاز کردند.
وی گفت: با پیگیریهای انجام شده واحد مددکاری و پس از برگزاری جلسات متعدد مصالحه با خانواده مقتول، رضایت آنها جلب و به این ترتیب اولیای دم از حق قانونی و شرعی خود گذشت کردند.
عزیزی افزود: بروز اغلب جرایم خاص توسط مددجویان به دلیل پایین بودن آستانه تحمل، وجود برخی از فشارهای روانی و در عین حال عدم برخورداری آنان از مهارت کنترل خشم بوده است.
مدیر زندان رجاییشهر تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم ضمن فرهنگسازی مناسب و برگزاری برنامههای اصلاحی و تربیتی در حوزههای مختلف برای مددجویان این آسیب را به حداقل برسانیم.
محکومین به قصاص بین ۱۲ تا ۲۱ سال در زندان رجاییشهر تحمل کیفر کرده بودند که با رضایت اولیای دم آزاد و به کانون خانواده بازگشتند.
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