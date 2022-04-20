۵۰۰ روستای آذربایجان غربی دارای پوشش اینترنت نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جلیلی نژاد صبح چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار کرد: وزارت ارتباطات طبق برنامه ششم توسعه به تعهدات خود عمل کرده است اما برای پوشش ۱۰۰ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تأمین آن مستلزم مساعدت و همت مقامات استانی است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی دارای حدود ۲ هزار و ۲۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار است، افزود: برخی از شهرستان‌ها مثل تکاب، شاهین دژ، باروق، سلماس و چالدران با متوسط استانی فاصله دارند.

مدیر کل ارتباطات آذربایجان غربی تصریح کرد: ما برای رفع مشکلات این شهرستان‌های کمتر برخوردار و تسریع در در کاهش شکاف دیجیتالی طرحی در سه فاز دو، سه و شش ماهه برنامه ریزی کردیم که حدود ۹۰ روستای شهرستان‌های مذکور عملیاتی شده است.

وی به تعهد اپراتورهای ارتباطی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تعهد اپراتورهای ارتباطی طبق پروانه، پوشش دیتای روستایی را شامل نمی‌شود باید این پوشش‌ها از اعتبارات دولتی پرداخت شود و برای این موضوع تلاش و هماهنگی استانی و وزارتی توأمان لازم است.

جلیلی نژاد به تعهد وزارت ارتباطات طبق برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات طبق برنامه ۸۰ درصد روستاها را پوشش داده است، اما با توجه به ضرورت توسعه شبکه ملی اطلاعات و بهره مندی تمام روستاییان از مزایای این بستر اعم از آموزش، سلامت، خدمات کشاورزی، بانکی و توسعه دولت الکترونیک، یک همت جمعی و تخصیص منابع استانی و وزارتی برای اتمام این پوشش در تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار است.

مدیر کل ارتباطات با اشاره به احداث دو پروژه عمرانی در حوزه ارتباطات استان گفت: مجتمع ICT استان آذربایجان غربی در زمینی به مساحت دو هزار و ۸۸ مترمربع با زیربنای شش هزار و ۲۰۰ مترمربع در هفت طبقه با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به منظور استقرار اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و همه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه در استان در دست ساخت است.

جلیلی نژاد با اشاره به احداث ایستگاه فضایی در شهرستان سلماس افزود: راه اندازی ایستگاه فضایی سلماس به وسعت ۴۰ هکتار است که تملک آن از منابع محیط زیست استان در شهرستان سلماس روبروی روستای چوپان لو انجام شده و تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم در سال جاری به بهره برداری برسد.

حسین سپهری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی اظهار کرد: با توجه به نیاز مبرم روستاییان استان برای استفاده از مزایای شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت پرسرعت، تلاش می‌کنیم تا بخشی از منابع مالی این طرح از اعتبارات استانی تأمین شود.

وی افزود: برنامه توسعه روستاهای استان را با درج اولویت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بفرستید تا بخشی از اعتبارات لازم را از محل بودجه استانی تأمین کنیم.