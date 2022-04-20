خدمات رسانی به کودکان سرطانی در اردبیل مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اعتماد صبح چهارشنبه در بازدید از وضعیت کودکان سرطانی بیمارستان بوعلی اردبیل اظهار کرد: خدمات رسانی به کودکان سرطانی توسط مؤسسه حمایت از بیماران سرطانی به شکل مناسب انجام می‌شود تا این کودکان و خانواده‌هایشان دغدغه‌ای از لحاظ هزینه درمان و خدمات نداشته باشند.

وی گفت: همت، تلاش و حمایت مؤسسه حمایت از کودکان سرطانی و خیران این مرکز قابل تقدیر و قدردانی بوده و اقدام خیرخواهانه آنها بسیار ارزشمند و اجر معنوی و اخروی زیادی دارد.

سید محمد اعتماد اعجازی در مرکز خدمات دهی مؤسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی شمیم مهر نیز حضور یافت و ضمن قدردانی و پزشکان این مجموعه تلاش و همت آنها قدردانی کرد و همچنین در این بازدید نشان والای مؤسسه حمایت از کودکان سرطانی به فرماندار اردبیل اعطا شد.

فرماندار اردبیل همچنین با حضور در جلسه مسئولان ستاد عتبات عالیات استان اردبیل گفت: اقدامات فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قابل تحسین و قدردانی است.

اعتماد اعجازی گفت: ستاد بازسازی عتبات عالیات استان نقش ارزنده ای در بازسازی عتبات عالیات با مشارکت‌های خیرین و مردم داشته است و از تمام ظرفیت‌ها برای این امر مهم فرهنگی و معنوی در شهرستان استفاده می‌شود.

وی یکی از اقدامات مهم فرهنگی در شهرستان اردبیل بیان کرد: مشارکت مردم در بازسازی عتبات و عالیات و حرمین شریف است که با برنامه ریزی انجام شده و با حس معنوی مردم اردبیل این مشارکت‌ها بیشتر می‌شود.