به گزارش خبرگزاری مهر مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛ بانک مرکزی در راستای تحقق واقعی شاخص شفافسازی در دولت سیزدهم، تا ساعتی دیگر فهرست بدهکاران بزرگ بانکهای دولتی و خصوصی را در چارچوب قانون منتشر میکند.
وی افزود: این فهرست قابل تأمل با دریافت اطلاعات مربوطه از بانکها، تا نیمه اردیبهشت ماه کامل میشود.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در پایان گفت: بانک مرکزی طبق قانون موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری را در اینباره به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات ارسال کند.
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