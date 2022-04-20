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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۱۳

انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی تا ساعتی دیگر

انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی تا ساعتی دیگر

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توئیتر از انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی تا ساعتی دیگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛ بانک مرکزی در راستای تحقق واقعی شاخص شفاف‌سازی در دولت سیزدهم، تا ساعتی دیگر فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را در چارچوب قانون منتشر می‌کند.

وی افزود: این فهرست قابل تأمل با دریافت اطلاعات مربوطه از بانک‌ها، تا نیمه اردیبهشت ماه کامل می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در پایان گفت: بانک مرکزی طبق قانون موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در این‌باره به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات ارسال کند.

کد مطلب 5471504

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